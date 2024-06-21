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陸警告日本：非南海問題當事方，無權介入中菲爭議

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
中菲南海衝突不斷，圖為今年5月16日，一艘中國大陸海警船（左）與一艘菲律賓海岸警衛隊巡邏船（右）在南海對峙。（歐新社）
中菲南海衝突不斷，圖為今年5月16日，一艘中國大陸海警船（左）與一艘菲律賓海岸警衛隊巡邏船（右）在南海對峙。（歐新社）

日本外務省18日就南海情勢發表聲明，大陸駐日本使館發言人21日對此回應，日本不是南海問題當事方，無權介入中菲間涉海問題，日方同美菲合作，不得損害中方領土主權和海洋權益，不能以此為菲方非法主張站台背書。

據新加坡聯合早報和法廣報導，日本外務省18日在官網發布聲明表示，南中國海問題直接關係到區域和平與穩定，也是國際社會的正當關切，因此日本反對任何單方面以武力改變現狀的行為以及加劇南中國海緊張局勢的行為。

聲明並表示，正如2024年4月日菲美三國首腦聯合願景聲明所述，日本政府對非法海洋主張感到擔憂，並堅決反對在南中國海使用危險且脅迫性的海岸警衛隊和海上民兵船。

該聲明並高度讚賞菲律賓政府一貫遵守國際仲裁法庭關於菲律賓和國大陸有關南海爭端的裁決，並表現出「對和平解決南中國海爭端的承諾」。

大陸駐日本使館發言人21日在微信公眾號發文，以答記者問的方式做出回應稱，日方再次在南海問題上發表搬弄是非、顛倒黑白的錯誤言論，不顧事實真相對中國進行無理指責，中方對此表示強烈不滿和堅決反對，提出嚴正抗議。

大陸駐日本使館發言人表示，近期圍繞仁愛礁的有關事態是非曲直是清楚的。菲律賓不顧中方勸阻一再謀求向「坐灘」軍艦非法運補，企圖長期侵佔中國南沙群島仁愛礁。中國海警執法合理合法，專業克制。中方將繼續依法應對菲方侵權挑釁行徑，堅決維護自身主權權益。

大陸駐日本使館發言人指出，堅決反對日方借南海仲裁案非法、無效裁決向中方施壓。大陸駐日本使館發言人重申，南海仲裁庭違背「國家同意」原則，越權審理、枉法裁判，嚴重違反包括《聯合國海洋法公約》在內的國際法。中國不接受、不承認該裁決，也不接受任何基於該裁決的主張和行動。

回應最後強調，日本不是南海問題當事方，無權介入中菲間涉海問題。南海航行自由從來就不存在問題，而恰恰是某些域外國家抱著一己私利拼湊小圈子，不斷給南海局勢製造緊張和麻煩。中方嚴正敦促日方停止煽風點火，挑事生非，不要成為南海的攪局者和肇事者。

日本 菲律賓

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