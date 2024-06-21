陸持續釋善意 中美禁毒部門負責人周四北京會面

為改善雙邊關係，北京持續積極配合美方禁毒。據大陸外交部發布的新聞稿，大陸國務委員、國家禁毒委員會主任王小洪20日在京會見美國白宮國家禁毒政策辦公室主任古普塔。

王小洪表示，去年以來，雙方深入落實兩國元首重要共識，在禁毒、非法移民遣返等領域取得許多可視化成果。

王小洪稱，中方願同美方在相互尊重、管控分歧、互利合作的基礎上，繼續加強禁毒領域雙多邊交流合作。希望美方同中方相向而行，重視並切實解決中方關切，以務實合作成果增進兩國人民福祉。

新聞稿指出，雙方同意就相關問題繼續保持溝通。

大陸國家禁毒辦副主任于海斌在接受中國國際電視台（CGTN）採訪時重申了中方的立場，即美國應為芬太尼問題負責，因為「美國濫用處方藥」。

但他補充說，「中方願意在物資管控、情報共享、執法、打擊跨國犯罪等方面給予全力支持。」于海斌還提到，中美雙方目前正就多起案件開展聯合偵查，對兩國涉毒犯罪分子將產生較大震懾作用。

大陸公安部19日宣布，遼寧省警方近日根據美方通報的涉毒洗錢線索，依法將佟姓嫌疑人逮捕歸案。美國之音指出，這與美國司法部公布的信息相符。

美國司法部18日指控墨西哥錫那羅亞販毒集團（Sinaloa Cartel）與位於加州的、同中國地下錢莊相關的團夥合謀，為販毒收益洗錢，涉案金額超過5,000萬美元。

美國之音表示，這是兩個超級大國在毒品問題上的一次罕見合作。新華社稱，此案是近期中美禁毒合作的成功案例。

報導指出，自美中領導人去年11月在舊金山會晤以來，兩國已加強了在反毒和執法方面的對話機制。今年1月，王小洪也在北京主持了第一次反毒品工作組會議；2月，美國國土安全部副顧問達斯卡爾（Jen Daskal）率領一個跨部門代表團訪問北京，與中國成立了雙邊禁毒工作組。

6月初，王小洪與美國國土安全部部長馬約卡斯（Alejandro Mayorkas）視訊通話時表示，雙方將持續在禁毒、打擊跨國犯罪等領域深化合作。

另，中國政府還在周三宣布，為防止藥物濫用和打擊相關犯罪活動，將增加列管臭啡等46種物質。

美國之音稱，在美國，芬太尼濫用是造成18至49歲人群死亡的頭號殺手。美國認為中國是合成芬太尼的化學原料或前體化學品的主要來源地，一直致力於推動更深入的執法合作，包括打擊非法融資、阻止芬太尼流入美國和進一步控制芬太尼前體化學品等。