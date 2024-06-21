有重大事項宣布？國台辦今日突開「聯合專題記者會」

在總統賴清德就職剛滿一個月之際，大陸國台辦20日下午突發布公告，將於今下午和「相關部門」舉行聯合專題發布會，但對於將發布的內容和「相關部門」為何則是保密到家。

大陸國台辦昨日通知，「我辦與相關部門聯合發布會」，將於21日（周五）下午在廣安大下四層（即國台辦新聞發布廳）舉辦，要求參加者須於當晚前完成報名。

大陸國台辦例行記者會一般在周三舉辦，每月舉辦兩次，額外單獨召開記者會且前一天才公告相當罕見。由於通知來得突然，部分駐北京台灣媒體甚至正還在外地出差，無法趕回。截至發稿，國台辦仍未就此次發布會的「相關部門」為何和是否直播做出回應。

2021年3月大陸暫停輸入台灣鳳梨時，國台辦曾邀農業農村部、林草局舉辦記者會聯合，發布對台「農林22條」，是在周三的例行記者會上一併舉行；去年9月，大陸發布支持福建建設兩岸融合發展示範區文件後，大陸國務院新聞辦公室曾邀國台辦、發改委、福建省官員，在國新辦發布廳召開聯合記者會。

時值520後兩岸關係震盪，大陸對台「軟硬兩手」策略有往「硬」傾斜跡象，先後展開環台軍演、中止一批134項產品對台 ECFA【ECFA】兩岸經濟合作架構協議（Economic Cooperation Framework Agreement\, ECFA），是規範兩岸之間經濟合作活動的基本協議，於2010年6月29日簽署、同年9月12日生效。透過早期收穫清單，對雙方最急迫且獲有共識的貨品與服務業，進行關稅減免與市場開放，並將未來要推動的後續協議、開始協商的時間、協商內容的大綱以及主要的經濟合作事項等予以條文化。 關稅減讓，此次發布會是否進一步推出對台新政策受到關注。

上月底，大陸國防部發言人吳謙曾就520後陸方對台的聯合軍演表示，「台獨挑釁一次，我們的反制就推進一步，直至實現祖國完全統一。」

對於是否全面中止ECFA，大陸國台辦發言人陳斌華在本月12日的記者會上說，「如果賴清德當局罔顧民意，甚至製造更多問題，我們支持相關部門依據相關規定研究採取進一步措施。」就兩岸人員往來，他當時說，陸方將依照既定規劃，持續推動兩岸人員往來正常化和各領域交流常態化。

另，海峽論壇日前在福建舉辦，雲林縣長張麗善赴陸參會盼傳達善意，推動雲林文旦銷陸，金門副縣長李文良也就觀光、胡姓釣客滯留案等和陸方溝通，但目前尚未有具體進度公開。

海峽論壇期間，大陸全國政協主席王滬寧曾在14日和台灣「工青婦（職工、青年、婦女）」群體座談時說，要加強兩岸婚姻方面工作，他並在15日的海峽論壇大會開幕式上說，「台灣自古屬於中國」，強調「中國主權和領土完整從未分裂」，只有堅持「一個中國原則」和「九二共識」，才能確保台海和平。