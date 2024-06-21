朱銘雕塑被移走引聯想 港府稱維修

台灣著名雕塑家朱銘在香港尖沙咀文化中心門前展示的雕塑「人間系列─排隊」，近日被圍封後移走，港府康文署回應稱發現安全隱患，移走修復。但多間媒體暗示，事件與雕塑作品中的「黃雨褸」即兩個著黃色雨衣的人物，可能引起對社會事件的聯想。

朱銘在香港備受推崇，其多套雕塑作品被香港不同機構收藏和公開展出。其中的「人間系列─排隊」創作於二○○二年，其後在二○一四年收藏，作品青銅鑄模，一組十件，十個人物，造型各異，排著隊等待著進入館內。除了以鮮豔的服裝顏色區別外，每個人身上不同的配件也是重點。

此雕塑二○一七年在香港文化中心廣場展出，二○二一年曾短暫被圍封，當時被揣測是因作品人物有兩位身著黃雨衣，引起對反送中運動的聯想，但沒有人出來作解釋，不久又拆封公開展出，仍是遊人打卡焦點。

近日這一作品突然被圍封，昨天作品被移走，原址仍用圍板圍封，上面印有整組十個人形雕塑的相片，並在圍板上張貼大幅告示，指正進行「雕塑作品加固工程」，又有「修繕工程進行中」的字樣。告示正好將作品中兩個著黃色雨衣的人物雕塑遮蓋。

港府康文署負責文博事物回應媒體，稱有關雕塑自二○一七年放置在文化中心露天廣場，經多年戶外展示，雕塑出現損耗，因此署方在今年四月底展開修復工作，包括修復缺損部分及深層護理等。

被問及日後會否重新展示有關雕塑，康文署稱在修復過程中，發現雕塑結構有安全隱患，現時正對雕塑進行全面評估及制定處理方案。港府康文署表示，這一雕塑是署方購置及擁有的藝術藏品，又說朱銘美術館知悉署方就雕塑品的修復工作。