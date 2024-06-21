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退休軍警赴陸 至少8案遭留置

聯合報／ 記者謝守真／台北報導

陸委會昨天表示，近期出現具有退伍、退休軍警身分的國人赴大陸旅遊時遭陸方不當留置和調查的案件，共計至少有八個案子，留置時間長短不一。

陸委會昨天下午舉行例行記者會，陸委會表示，由於中共第二十屆三中全會【三中全會】中國共產黨每五年舉行一次全國代表大會，並選出新一屆的中央委員會，由中央委員會所召開的第三次全體會議，即簡稱為「三中全會」；如果是第五次全體會議，則稱「五中全會」。中共於2013年11月召開的第18屆三中全會，審議通過了「中共中央關於全面深化改革若干重大問題的決定」。即將在七月召開，大陸自然對包含政治等各方面安全部分特別重視，這種安全要求是可以理解的，但有時候會波及到外國人甚至是台灣人。

就國人赴陸被不當留置和調查的案件，共計至少有八案。陸委會副主委梁文傑指，我方判斷上述案件，應是陸方要掌握當事人在任職期間的工作、同事、人脈網絡，要透過調查知道其業務內容。同時，不排除大陸在上述人員遭留置調查期間，趁機拉攏吸收為中共工作。

梁文傑提到，檢方近一兩年來陸續偵辦起訴的案件，都可以看到類似退休軍警中，出現許多學長找學弟、長官拉部屬、昔日同袍引薦這類情形。他呼籲，由於最近較多類似案件，提醒具有相關身分的人，在前往大陸時要注意。他還表示，遭調查人員留置時間長短不一。

媒體追問此前台灣旅行團日前赴大陸旅遊後，其中一名團員被帶走留置調查數日才獲釋，是否為上述類似案件？梁文傑回應稱，「我不針對個案」，上述所提退休軍警，只是因其遭「留置的目的較為特殊」，特別把這類狀況和大家報告。實際上，類似狀況也有台商、宗教人士等身分。

另，針對退休軍警案子是否為以前就有近期才發現，還是以前就有只是現在特別多？梁文傑說，兩岸因為疫情三年，雙邊來往較少。疫情之後，我方這邊開放民眾去大陸後，「這些案子就多了起來」。

梁文傑 疫情 陸委會

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