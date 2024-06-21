陸與美…4領域差距拉大 學者示警

中國大陸與美國之間結構性競爭是當前國際局勢的重要影響因素，最近有大陸學者示警，除了雙方國內生產總額（ＧＤＰ）的差距拉大，還有四個領域的差距正在拉大，「值得高度警惕」。

中國人民大學重陽金融研究院日前召開一場主題論壇，根據近日發布的全文，人大重陽執行院長王文在主題發言中指出，目前大陸與美國在獨角獸、ＡＩ、晶片和生物醫藥四個領域的增長指標正在拉大，背後反映了目前仍然與美國差距較大的前沿科技水平。

他表示，胡潤研究院「二○二四全球獨角獸榜」顯示，過去一年美國和中國大陸分別出現七十家和五十六家新獨角獸。全球獨角獸企業美國以七百零三家獨角獸領先，大陸以三百四十家位居第二。從行業分布來看，美國的獨角獸企業主要集中在軟體服務、 金融科技【金融科技】金融科技（Financial technology，FinTech）是指一群企業運用科技手段使得金融服務變得更有效率，並因而形成的一種經濟產業。廣泛的定義為一種「金融服務創新」，也可說是一種新型的解決方案，這種方案對於金融服務業的業務模式、產品、流程及應用系統的開發，具有強烈顛覆性創新的特性，實際上也已引發了許多破壞式創新。 、人工智慧和健康科技領域，「而這正是中美部分發展指標拉大的主要領域」。

此外，史丹佛大學研究團隊發布的「二○二四年人工智慧指數報告」顯示，二○二三年美國共發布一百零九個基礎模型，是中國大陸（廿個）的五倍多。同時美國有六十一個知名ＡＩ大模型，而大陸只有十五個。

在晶片產業方面，在晶片製造工藝和裝備領域，大陸百分之八十的晶片製造設備依賴進口；晶片製造所需的關鍵材料，如光刻機等，大陸目前仍需全部進口。即使大陸已擁有華為海思、中芯國際等晶片設計和製造企業，但與國際先進水準相比，「差距依然較大」。

而在生物醫藥領域。二○二三年全球生物製藥獲得了七百廿億美元融資，其中九成的資金流向了美國，大陸下降了近六成。

除了上述四大領域之外，大陸與美國「頭部互聯網企業」市值差距也在拉大。截至今年五月底，大陸頭部互聯網科技企業（騰訊、阿里巴巴、美團、京東、拼多多）市值總額約一點一兆美元，美國頭部互聯網科技企業（微軟、谷歌、蘋果、亞馬遜、Meta）市值總額約為十二兆美元，市值差距從三年前的八點八兆美元擴大到十一兆美元。