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26年來最大洪患 桂林水深及胸

聯合報／ 記者陳政錄廖士鋒／綜合報導
廣西遭受這輪連續大雨影響，漓江、湘江等江河幹支流都出現洪峰，部分水文站則創了建站七十多年來最大洪水。桂林市區多處被洪水淹沒。（中新社）
廣西遭受這輪連續大雨影響，漓江、湘江等江河幹支流都出現洪峰，部分水文站則創了建站七十多年來最大洪水。桂林市區多處被洪水淹沒。（中新社）

大陸南方近日強降雨，累計超過一百五十萬人受災，廣東、福建至少十三人死亡。其中，廣西桂林發生一九九八年以來最大洪患，十九日起全城多處泡在水中，連火車站也遭洪水灌入，多個景區關閉、公共交通停擺、學校緊急停課。

據廣西壯族自治區氣象台人員表示，此次大暴雨過程具有暴雨範圍廣、持續時間長、累計雨量大、極端性強等特性。他說，近一周廣西平均雨量達一百五十二毫米，主要集中在桂林、賀州、柳州三市，尤其桂林興安、永福、靈川三縣七個鄉鎮累計雨量超過七百毫米，興安縣溶江鎮達九四五毫米最多。

大陸水利部昨天通報，受降雨和上游來水影響，廣西一水文站出現一四八點八八公尺的洪峰水位，超過保證水位一點八八公尺，水位、流量創下一九九八年六月以來新高。同日，廣西共有潯江、桂江、賀江及柳江等廿二條河卅七個水文站出現超過警戒水位的洪水，部分水文站最高洪水水位創了七十多年來紀錄。

其中廣西桂林十九日起出現嚴重淹水，桂林火車站官方公告，桂林站廣場出現大淹水，影響車站旅客進出；有市民稱，桂林主城區因為地勢較低，到處都是積水，「水最深的地方，已經達到胸部這個位置。」

六月中旬以來，強降雨已導致廣東、福建等地至少十三人死亡、十九人失聯。福建、江西、廣東梅州總計有一百五十多萬人受災，直接經濟損失超過人民幣一百億元。

連日大陸南方暴雨成災，陸委會廿日發布新聞稿指出，大陸南方多地暴雨成災，廣東梅州災情尤為慘重，災民人數眾多。「陸委會在此向中國大陸各地傷亡及受災民眾表達慰問關懷之意，並期盼受災地區早日脫離洪害，回復正常生活」。

廣東 暴雨 火車站

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