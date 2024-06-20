大陸南方暴雨成災 陸委會慰問：盼災區早日脫離洪害

連日來大陸南方暴雨成災，尤其福建、廣東、廣西等地都有災情甚至死難傳出，陸委會20日對此表示慰問，期盼受災地區早日脫離洪害。

陸委會20日晚間發布新聞稿指出，中國大陸南方多地暴雨成災，廣東梅州災情尤為慘重，災民人數眾多。「陸委會在此向中國大陸各地傷亡及受災民眾表達慰問關懷之意，並期盼受災地區早日脫離洪害，回復正常生活」。

此外，陸委會強調，據目前初步掌握訊息，在地台商及國人尚無災情傳出。政府將持續密切注意當地最新災情訊息與實際情況，及時提供國人參考，如有需要協助，可速洽海基會緊急服務專線「02-2533-9995」。

目前，總統賴清德尚未就此表態，不過在去年8月與12月，時任副總統的賴清德曾公開在社群媒體「X」貼文，慰問大陸北京洪災與甘肅強震。