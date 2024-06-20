快訊

中職／潘威倫1局失5分被悍將打退 150勝再等等

10年跌倒近千次！夫妻詐保5千萬元手法曝光 豪奢生活意外露餡

孫安佐經紀人朱翊銘否認涉襲警 稱2人拿瓦斯火槍為宣傳「拯救世界計畫」

大陸南方暴雨成災 陸委會慰問：盼災區早日脫離洪害

聯合報／ 記者廖士鋒／即時報導
陸委會20日晚間就大陸南方洪災表示慰問。記者廖士鋒／攝影
陸委會20日晚間就大陸南方洪災表示慰問。記者廖士鋒／攝影

連日來大陸南方暴雨成災，尤其福建、廣東、廣西等地都有災情甚至死難傳出，陸委會20日對此表示慰問，期盼受災地區早日脫離洪害。

陸委會20日晚間發布新聞稿指出，中國大陸南方多地暴雨成災，廣東梅州災情尤為慘重，災民人數眾多。「陸委會在此向中國大陸各地傷亡及受災民眾表達慰問關懷之意，並期盼受災地區早日脫離洪害，回復正常生活」。

此外，陸委會強調，據目前初步掌握訊息，在地台商及國人尚無災情傳出。政府將持續密切注意當地最新災情訊息與實際情況，及時提供國人參考，如有需要協助，可速洽海基會緊急服務專線「02-2533-9995」。

目前，總統賴清德尚未就此表態，不過在去年8月與12月，時任副總統的賴清德曾公開在社群媒體「X」貼文，慰問大陸北京洪災與甘肅強震。

廣東 陸委會

延伸閱讀

【重磅快評】綠官表忠搶戲 難掩賴清德擴權之譏

賴清德上任1個月兩岸表現如何？侯友宜：台海關係仍緊張

【重磅快評】委員會治國 賴清德以習近平為師？

數位部、法務部民調滿意度低 學者：兩部會應加強打詐

相關新聞

不僅GDP！陸與美「4領域」差距擴大 學者示警曝解決困境關鍵

大陸與美國之間結構性競爭狀態是當前國際局勢的重要影響因素，也一直有「修昔底德陷阱」的擔憂，不過最近大陸學者示警道，除了G...

至少8案退休軍警身分國人遭留置調查 陸委會：不排除中共趁機拉攏吸收

陸委會20日指出，近期出現具有退伍、退休軍警身份的國人，在陸方遭到不當留置和調查的案件，共計至少有8個案子，留置時間長短...

金門士官滯留陸是否委託紅會接觸？陸委會：與金門協議無關

金門胡姓士官3月18日海釣漂流到大陸被扣，迄今已經超過3個月，陸委會表示，「實在是不能夠理解」陸方為何對此事特別例外。而...

傳歐盟要求大陸車企提供電動車「命門」 北京：遠超調查所需

傳歐盟執委會在對中國電動汽車反補貼調查中，要求中企提供關鍵技術機密與數據，中國商務部今天說，歐方在調查中強制索取生產經營...

美國軍售台灣 陸外交部嗆：以武助「獨」必將引火焚身

美國近日再度批准對台軍售，價值為3.6億美元，而大陸外交部則批評，美國執意「以武助獨」，必將「引火焚身、自食惡果、以失敗...

美眾院通過「促進解決西藏—中國爭端法」 陸學者轟助長分裂：引發新抗爭

美國眾院日前通過了「促進解決西藏—中國爭端法」，即將由美國總統拜登簽署生效，大陸學者批評，此舉將助長分裂，引發新的爭端與...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。