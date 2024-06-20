大陸南方暴雨成災 陸委會慰問：盼災區早日脫離洪害
連日來大陸南方暴雨成災，尤其福建、廣東、廣西等地都有災情甚至死難傳出，陸委會20日對此表示慰問，期盼受災地區早日脫離洪害。
陸委會20日晚間發布新聞稿指出，中國大陸南方多地暴雨成災，廣東梅州災情尤為慘重，災民人數眾多。「陸委會在此向中國大陸各地傷亡及受災民眾表達慰問關懷之意，並期盼受災地區早日脫離洪害，回復正常生活」。
此外，陸委會強調，據目前初步掌握訊息，在地台商及國人尚無災情傳出。政府將持續密切注意當地最新災情訊息與實際情況，及時提供國人參考，如有需要協助，可速洽海基會緊急服務專線「02-2533-9995」。
目前，總統賴清德尚未就此表態，不過在去年8月與12月，時任副總統的賴清德曾公開在社群媒體「X」貼文，慰問大陸北京洪災與甘肅強震。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言