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美國駐北京使館轄區調整 滇黔內蒙移交廣州與瀋陽總領館

聯合報／ 記者廖士鋒／即時報導
美國駐北京大使館20日發表聲明，調整領事轄區。圖／取自美國駐北京大使館官網
美國駐北京大使館20日發表聲明，調整領事轄區。圖／取自美國駐北京大使館官網

美國駐北京使館的領事轄區出現調整，最新消息是，原由駐北京使館負責的領區當中的雲南、貴州與內蒙古三個省市，已經分別移交給美國駐廣州、瀋陽總領事館。

根據美國駐北京大使館官網，美國使團宣布美國駐廣州總領事館的轄區增加貴州省和雲南省，美國駐瀋陽總領事館的轄區增加內蒙古自治區。

目前，美國駐廣州總領事館的轄區包括貴州、雲南、廣東、廣西、福建和海南；美國駐瀋陽總領事館的轄區包括內蒙古、遼寧、吉林和黑龍江；美國駐上海總領事館的轄區（上海市、安徽省、江蘇省和浙江省）與美國駐武漢總領事館的轄區（河南省、湖北省、江西省和湖南省）保持不變。

至於美國駐北京大使館的轄區為北京、重慶和天津三個直轄市，以及甘肅、河北、寧夏、青海、陝西、山東、山西、四川、西藏和新疆。

使館指出，美國公民可繼續在任何方便前往的美國總領事館或美國大使館申請護照、海外出生領事報告或公證服務。「我們相信，這些變化將為相關各省和領事館帶來新的機遇和更緊密的區域聯繫」。

此前，在2020年7月大陸與美國爆發使館關閉糾紛，美國政府單方面要求關閉大陸駐休士頓總領事館，大陸外交部基於對等原則決定關閉美國駐成都總領事館，關閉前的美國駐成都總領館領事轄區包括四川、重慶、雲南、貴州和西藏。

內蒙古 北京 美國公民

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