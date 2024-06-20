美國軍售台灣 陸外交部嗆：以武助「獨」必將引火焚身

美國近日再度批准對台軍售，價值為3.6億美元，而大陸外交部則批評，美國執意「以武助獨」，必將「引火焚身、自食惡果、以失敗告終」。

大陸外交部發言人林劍20日下午在記者會上表示，美國罔顧大陸的一貫反對和嚴正交涉，再次向台灣出售武器，「嚴重違反了一個中國原則和中美三個聯合公報，特別是『八一七』公報的規定，嚴重侵犯中國的主權和安全利益，嚴重損害中美關係和台海和平穩定，向『台獨』分裂勢力發出嚴重錯誤信號」。

他表示大陸強烈譴責，「堅決反對美方接二連三對台售武」，為民進黨當局「頑固堅持『台獨』立場、挑釁一個中國原則撐腰打氣」。

林劍指出，當前台海和平穩定面臨的最大威脅、對台海現狀的最大破壞，就是「台獨」勢力的分裂活動和以美國為首的外部勢力的縱容支持。他警告，「民進黨當局妄圖倚武謀『獨』，美國執意以武助『獨』，必將引火焚身、自食惡果、以失敗告終」。

他並強調，台灣問題是大陸核心利益中的核心，是中美關係第一條不可逾越的紅線，任何人不要低估大陸反對「台獨」、捍衛國家主權和領土完整的堅定意志和強大能力。

他敦促美方，切實恪守一個中國原則和中美三個聯合公報，撤銷售台武器的錯誤決定，停止武裝台灣的危險趨勢，停止縱容支持「台獨」勢力的錯誤行徑，停止破壞台海和平穩定。他並表示，大陸將採取堅決有力措施捍衛國家主權、安全和領土完整。

此外，就南海爭端，菲律賓近日發布影片表示，大陸方面人員發射了催淚彈，破壞了設備，並揮舞著大刀。林劍對此回應指出，「菲方的說法完全是顛倒黑白，倒打一耙」，他強調，仁愛礁是中國南沙群島的一部分，是中國領土。菲律賓未經大陸允許非法侵闖仁愛礁海域，違反國際法，違背《南海各方行為宣言》精神，純屬無理挑釁。

他提到，「更何況菲方此次行動根本不是什麼人道主義物資補給，菲方的船隻不僅夾帶建築材料，還偷運武器裝備，故意衝撞中方的船隻，菲人員還對中方的執法人員潑水、投擲物品等」，嚴重威脅大陸人員和船隻的安全，大陸依法採取必要措施維護自身主權，「合法合理，專業克制，無可非議」。他表示，大陸將堅決維護自身的合法權益，同時敦促菲方「立即停止海上的侵權挑釁，否則後果自負」。