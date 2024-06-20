傳歐盟要求大陸車企提供電動車「命門」 北京：遠超調查所需

傳歐盟執委會在對中國電動汽車反補貼調查中，要求中企提供關鍵技術機密與數據，中國商務部今天說，歐方在調查中強制索取生產經營、技術工藝、產品配方等大量訊息，遠超反補貼調查所需。

據官網發布，中國商務部今日下午舉行例行記者會，有陸媒提問：中歐新能源汽車企業18日在商務部一起開了一個閉門會，會上中歐車企都反對歐盟對中加徵關稅。部分企業還表示歐盟執委會在調查中額外要求企業提供其他訊息，借調查之名，窺探中國技術內幕，對此有何評論？

中國商務部發言人何亞東說，據企業反映，歐委會在對中國電動汽車反補貼調查中，索取中國電動汽車及電池企業生產經營、發展規劃、技術工藝、產品配方等方面的大量訊息，比如要求中國企業詳細提供電池成分和配方，還要求企業提供電動汽車生產成本、所有電動汽車零部件和原材料逐筆採購訊息、銷售管道和定價方式、在歐客戶訊息、供應鏈佈局訊息等。

何亞東說，歐方搜集訊息的種類、範圍、數量前所未有，遠超反補貼調查所需。

他還說，歐委會在調查過程中多次稱不合作就將面臨不利裁決結果，強制要求企業提供上述訊息。在中國企業盡最大可能配合調查、提供訊息後，歐委會仍無端指責中國企業未充分合作，對企業裁決懲罰性高額稅率。中國企業對此非常震驚和失望。

何亞東表示，歐方有關做法缺乏事實和法律基礎，罔顧世貿組織規則，破壞公平競爭，破壞全球綠色轉型和開放合作，對此中方堅決反對，將採取一切必要措施，堅定捍衛中國企業的合法權益。

歐盟執委會12日宣布，將對中國進口電動汽車加徵暫時性反補貼關稅，自7月4日實施。其後，中國商務部18日邀集中歐新能源車企舉行閉門會議。

中國官媒央視旗下新媒體「玉淵譚天」隔天發文稱，在這場會議上，中國車企透露了更多「歐盟濫用調查權肆意擴大調查範圍，甚至窺探中國新能源汽車技術的內幕」。

文章稱，歐委會要求中國企業詳細提供電池原材料的構成，包括化學成分和配方，甚至精確到磷酸亞鐵鋰、石墨、銅、鋁等每項主要原材料使用量。不僅如此，還要求中企提供這些原材料的供應商以及採購訊息。

文章並稱，電池訊息被視為電動汽車行業的「命門」。這些訊息的洩露，不僅會嚴重威脅企業的技術安全，還會影響中國相關產業的安全。

文章還稱，除了技術相關資料，歐委會還要求中企提供多項核心商業秘密以及核心運營秘密。

玉淵譚天稱，與其說這是反補貼調查，倒不如說這是對中國新能源車企核心競爭力的一次「大摸底」。