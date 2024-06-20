金門士官滯留陸是否委託紅會接觸？陸委會：與金門協議無關

金門胡姓士官3月18日海釣漂流到大陸被扣，迄今已經超過3個月，陸委會表示，「實在是不能夠理解」陸方為何對此事特別例外。而陸委會也沒有正面回應是否有委託中華民國紅十字會循金門協議與對岸聯繫此事，並強調此事與金門協議無關。

陸委會主委梁文傑20日下午在記者會上指出，兩岸關係必須要兩邊都相向而行，關係才會改善，才會熱絡。他提到，金門的胡姓士官到現在都還沒有回來，已經三個多月了，「發生這樣的事情，自然大家就會對兩岸關係感到不樂觀」。

隨後他進一步表示，胡姓釣客案發生到現在已經超過三個月了，「再怎麼樣要去查核，也不需要查核到三個多月這麼久」，至於真正的原因是什麼，陸委會並不清楚是不是跟2月14日金門三無漁船翻覆事件有關。

他還是呼籲，在金廈海域類似這樣的釣客迷航或是漂流，兩邊一向都是很有默契的。「我們這邊救到了對方的人，我們也會把他送回去，他們過去他們救到了我們的人也是會送回來」，為什麼這一件事情特別例外？「老實講我們實在是不能夠理解」。

他表示，胡姓士官的家人，陸委會一直有在關心、保持聯絡，也會協助家屬到大陸去探視。

而本報記者詢問，這是屬於人道案件，而中華民國紅十字會總會長王清峰近日前往大陸交流，政府有沒有委託紅十字會與陸方洽談？以及目前我方政府對於1990年「金門協議」執行的態度？

對此梁文傑回應，金門協議是處理雙方互相遣返偷渡犯，但此事目前為止，中共方面也沒有定性為偷渡犯，亦未定性為其他犯罪，只因為其具有軍人身分。他強調，「目前為止跟金門協議都還沒有關係」，事件發生以來我方也有用好幾個管道，希望盡快把胡姓士官送回台灣，但「也都沒有回應」。