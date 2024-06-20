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美批准3.6億美元對台軍售 北京嚴詞抨擊促撤銷

中央社／ 北京20日電

美國國防安全合作署日前宣布對台灣總額3.6億美元的軍售案。中國外交部今天對此嚴詞抨擊，要求美方「撤銷售台武器的錯誤決定」。

綜合上觀新聞等陸媒報導，中國外交部發言人林劍下午在例行記者會聲稱，美國再次向台灣出售武器，嚴重違反「一個中國原則」和「中美三個聯合公報」，特別是「八一七公報」的規定，嚴重侵犯中國主權和安全利益，嚴重損害中美關係和台海和平穩定，向「台獨分裂勢力」發出嚴重錯誤訊號。中方強烈譴責、堅決反對美方接二連三對台售武。

林劍宣稱，「民進黨當局妄圖倚武謀獨，美國執意以武助獨，必將引火燒身、自食惡果、以失敗告終」。

林劍又說，台灣問題是中國「核心利益中的核心」，是中美關係「第一條不可逾越的紅線」，「中方敦促美方切實恪守一個中國原則和中美三個聯合公報，撤銷售台武器的錯誤決定，停止武裝台灣的危險趨勢，停止縱容支持台獨勢力的錯誤行徑，停止破壞台海和平穩定」。

他強調，中方將採取堅決有力措施捍衛國家主權、安全和領土完整。

美國國防安全合作署（DSCA）18日公告，美國國務院已核准台灣請求購買的720套彈簧刀300型遊盪攻擊飛彈系統（Switchblade 300）及相關設備，約6020萬美元，以及至多291套ALTIUS 600M-V無人機及相關設備，約3億美元。

這是美國總統拜登任內第15度對台軍售。

台獨 美國

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