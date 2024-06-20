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大陸與大馬宣布互相延長免簽 李強喊話民心相通

聯合報／ 記者陳政錄／北京即時報導
大陸國務院總理李強在中國和馬來西亞工商界的午餐會上致詞。圖／取自大陸外交部
大陸國務院總理李強在中國和馬來西亞工商界的午餐會上致詞。圖／取自大陸外交部

大陸國務院總理李強在出訪澳洲後，於近日訪問馬來西亞，出席中馬建交五十周年招待會、與馬來西亞總理安華會談、出席工商界午餐會。期間，中馬共同發表聯合聲明，表示將互相延長免簽政策，以深化全面戰略夥伴關係、共建中馬命運共同體。

據環球網，中國大陸和馬來西亞20日發表《中華人民共和國政府和馬來西亞政府關於深化提升全面戰略夥伴關係、共建中馬命運共同體的聯合聲明》。

聲明稱，中方同意延長對馬來西亞公民免簽證政策至2025年底，作為互惠安排，馬方將延長對中國公民免簽證政策至2026年底。

馬來西亞房屋及地方政府部長倪可敏20日還說，在馬中兩國協商努力下，馬來西亞公民訪華免簽將在不久後延長至30天，原本為15天。

在此之前，李強已於19日和安華共同出席慶祝中馬建交50周年暨「中馬友好年」招待會，並舉行會談。據中方發布，李強說，雙方要深化文旅、教育、青年、地方等人文交流，進一步便利兩國人員往來；安華則稱，馬方堅定地奉行「一個中國政策」，「堅定支持中國實現國家統一」，不支持任何主張「台獨」的言行。

另據大陸外交部，李強20日還和安華共同出席了中國—馬來西亞工商界午餐會，並在會上致詞。

李強說，希望雙方企業繼續深耕兩國市場，用好用足《區域全面經濟夥伴協定（RCEP【RCEP】區域全面經濟夥伴協定（Regional Comprehensive Economic Partnership，RCEP）為中國大陸倡議的亞太經貿協定是，2022年1月1日對已批准的成員國生效，成員包括東協10國（印尼、柬埔寨、緬甸、寮國、越南、汶萊、泰國、新加坡、菲律賓、馬來西亞），加上中國大陸、日本、韓國、澳大利亞、紐西蘭，共計15個成員國。）》，積極拓展綠色發展、數位經濟等新興領域合作，做好人工智慧、生命科學等未來產業佈局，積極促進兩國溝通對話、人文交流，不斷增進雙方互相理解與信任，做民心相通的促進者。

李強此行訪問期間，還已宣布將澳洲、紐西蘭納入中方單方面免簽國家範圍。

免簽 李強 馬來西亞

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