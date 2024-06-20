美眾院通過「促進解決西藏—中國爭端法」 陸學者轟助長分裂：引發新抗爭

美國眾院日前通過了「促進解決西藏—中國爭端法」，即將由美國總統拜登簽署生效，大陸學者批評，此舉將助長分裂，引發新的爭端與對抗。還有大陸學者示警，此法案若得到簽署成為法律，「將對中美關係產生重大影響」。

6月12日，美國眾議院通過了「促進解決西藏—中國爭端法」（Promoting a Resolution to the Tibet-China Dispute Act），其中聲稱美國政府從未採取西藏自古以來就是中國一部分的立場，並將藏區定義為西藏加上甘肅、青海、四川與雲南的藏族自治州縣，法案認為，西藏與大陸的爭端必須根據包括《聯合國憲章》在內的國際法，透過和平方式、透過無條件對話解決。

中共官媒環球時報英文版19日援引前中共統戰部常務副部長朱維群說法指出，對達賴集團公然的分裂行徑，認為任何幻想都是徒勞的，堅決反對是唯一的選擇。 他表示，鑑於當前西藏地區和中國大陸其他藏區的穩定，美國這些行動的實際影響非常有限。

他並指出，隨著國際社會對達賴喇嘛興趣的減弱，達賴集團的影響力不斷減弱，言論也越來越焦慮。美國越談論西藏，越顯示他們對達賴喇嘛的支持是舊事重提，對達賴喇嘛的期望越來越低。

中國現代國際關係研究院專家賈春陽則認為，美國議員此次訪問及一系列舉措，旨在製造媒體炒作，引起國際社會對涉藏問題的關注，這樣的議程也符合美國一些政客打「西藏牌」遏制中國大陸的意圖。他警告，美國企圖挑戰中國對西藏地區的主權，該法案如果簽署成為法律，「將對中美關係產生重大影響」。

這篇報導搭配的插圖，是達賴喇嘛去年在公開場合要求一位男童「吸我的舌頭」的諷刺漫畫，當時引起軒然大波，隨後達賴喇嘛致歉。

此外，中國藏學研究中心當代藏學研究所副所長肖杰指出，美國一些政治人物推動涉藏立法是為了謀取政治影響力，這種行為是居心不良的，其危害將是長期的，這是美方半世紀以來對一個中國原則的嚴重倒退，嚴重影響中美互信。 他認為，這項行為也將向達賴分裂集團發出錯誤訊息，助長其分裂活動，使局勢複雜化，引發新的爭端和對抗。

儘管北京已經做出警告，日前美國國會組成的代表團，仍前往印度達蘭薩拉，並於19日會見西藏流亡政府與達賴喇嘛。訪團成員包含共和黨籍聯邦眾議員麥考爾（Michael McCaul）、民主黨籍前眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）等多位議員。

公開資料顯示，2002年至2010年，中共當局與十四世達賴喇嘛代表舉行過九輪對話，不過並未能達成解決分歧的方案，自2010年1月以來，雙方沒有舉行正式對話。

不過，2024年4月，西藏流亡政府司政邊巴次仁會見媒體參訪團時透露，他的特使與大陸方面的人員在過去兩年間，有過數次非正式的「後門對話」，但達蘭薩拉方面對可能的結果並未抱持太高的期望。當時大陸外交部發言人汪文斌回應指出，所謂「西藏流亡政府」是妄圖實現「西藏獨立」，徹頭徹尾的分裂主義政治集團，是完全違反大陸憲法和法律的非法組織，世界上沒有任何國家予以承認。