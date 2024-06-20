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中國打造新型海警船 挑動南海東海情勢

中央社／ 台北20日電

香港媒體報導，中國在上海江南造船廠建造一艘大船，其外型與解放軍海軍052D型飛彈驅逐艦相似，但沒有預留飛彈垂直發射位置，應是一艘新型海警船，擁有更強勁的動力，研判是與近年南海及東海爭端情勢有關。

星島日報今天報導，近日中國相關軍事論壇流傳一張拍攝於江南造船廠的商業衛星圖片，可以清楚看到一艘有別於目前現役解放軍軍艦或海警船的艦船出現在乾船塢內。

透過該艦與旁邊的船隻比例判斷，這艘新艦船長度至少逾150公尺，但與萬噸級055型飛彈驅逐艦不同，船體顯得更細長一些，與現役052D飛彈驅逐艦相似。

不過，相較於052D飛彈驅逐艦，這艘全新艦船只預留了艦砲的安裝空間，原先位在艦砲後方需大量空間的飛彈垂直發射裝置完全消失，同時也並未預留在機庫前方的32通道垂發裝置空間。

這意味著這艘「軍艦」的主要武器可能只剩下一門艦砲，說明其不太可能是一艘以戰鬥為主要任務的軍艦，而是一艘擁有艦砲並使用和軍艦相同艦體設計的海警船。

報導指，新型海警船相較現役海警船擁有更強勁的動力，研判是為因應近年南海及東海爭端情勢有關。

中國海警船5901號，排水量近1萬1000噸，是世界上最大的海警船。今年2月曾駛入鄰近越南的萬安灘附近。越南外交部隨後發聲反對中國侵犯越南海域主權等權利的作為。

2021至2022年，中國另將22艘056型飛彈驅逐艦改裝為海警船。

南海 軍艦 飛彈

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