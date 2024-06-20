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瑞士和平峰會落幕後 大陸公布共軍代表團訪問瑞士消息

聯合報／ 記者廖士鋒／即時報導
共軍代表團日前訪問瑞士、亞美尼亞與亞塞拜然3國，行程最後一天才由官方公開消息。圖為代表團在亞塞拜然獻花。（圖／取自亞塞拜然國防部官網）
共軍代表團日前訪問瑞士、亞美尼亞與亞塞拜然3國，行程最後一天才由官方公開消息。圖為代表團在亞塞拜然獻花。（圖／取自亞塞拜然國防部官網）

瑞士舉辦的烏克蘭和平峰會，大陸並未派團參加，不過大陸國防部宣布，共軍代表團已於11日至20日訪問瑞士、亞美尼亞、亞塞拜然，除舉辦「中瑞國防部工作對話」外，還與三國防務部門會見會談，「就推進雙邊防務合作進行磋商」。

根據大陸國防部官微消息，共軍國際軍事合作代表團於6月11日至20日赴瑞士舉行「中瑞國防部工作對話」並訪問亞塞拜然、亞美尼亞。期間，代表團分別與三國防務部門進行會見會談，「圍繞兩軍關係、國際和地區安全形勢等交換意見，就推進雙邊防務合作進行磋商」，此外代表團在瑞士還與紅十字國際委員會進行了交流。

其中，「中瑞國防部工作對話」過往罕有相關舉辦的消息。而瑞士國防部則在「X」貼文指出，該國國家安全政策秘書處12日與共軍代表團進行戰略對話，就安全挑戰及其局勢評估，特別是針對俄烏戰爭進行交流。

大陸方面並未透露代表團的層級與組成人員，而據亞塞拜然國防部官網消息，共軍代表團是由中央軍委國際軍事合作辦公室副主任、軍銜少將的姚勤率領，姚勤並邀請亞塞拜然國防部長出席2024年9月在北京舉行的第十一屆北京香山論壇。

15日至16日在瑞士舉辦的烏克蘭和平峰會，大陸並未派團參加。大陸官方日前宣布，陸方反覆強調和會應具備「俄烏雙方認可、各方平等參與、對所有和平方案進行公平討論」這三個重要要素，大陸「難以參會」正是因為認為本次會議恐怕還無法實現這三點。

亞塞拜然 國防部 瑞士

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