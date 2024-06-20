香港律政司：直接或間接資助羅冠聰等人都可能違法

香港當局日前把流亡英國的前香港眾志創黨主席羅冠聰等人列為「指明潛逃者」，禁止外界對他們提供資金等，律政司司長林定國進一步解釋，任何人直接或間接向他們提供資金都可能違法。

官方香港電台今天報導，林定國接受該台專訪時說，限制財政支持的目的，是減少對方利用財政資源從事危害國家安全活動，因此不論是直接或間接提供資金都可能違法。

他說，港人可以用常理判斷自己是否間接向他們提供財政支持，當中不涉及法律知識，如同給朋友錢，「沒有理由不知道對方會將錢交予妻子」，因此不能以不知道作為辯解。

香港警方指羅冠聰等6人涉嫌犯危害國家安全罪行，早於去年7月及12月懸賞通緝，他們是羅冠聰、蒙兆達、劉祖廸、鄭文傑、霍嘉誌及蔡明達，目前都在英國。

本月12日，香港保安局依「維護國家安全條例」（基本法23條立法）在憲報刊登公告，進一步把羅冠聰等人確定為「指明潛逃者」，並實施4項措施，包括「禁止提供資金等或處理資金等」、「禁止與不動產相關的某些活動」、「與涉及有關潛逃者的合資企業或合夥相關的禁止」及「撤銷特區護照等」。