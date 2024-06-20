南海爭擾 中馬總理：中國與東協自主處理

中菲南海爭端不斷，北京指責美國等域外國家介入，據報導，中國總理李強昨天與馬來西亞總理安華會談時同意，中國與有關東協國家應自主處理南海問題，堅持雙邊解決問題的方向。

李強近期先後對紐西蘭、澳洲及馬來西亞進行正式訪問。據中國官媒新華社，李強與安華（AnwarIbrahim）19日舉行會談，雙方就共同關心的地區和國際問題交換了意見。

報導說，兩國總理一致同意，中國與有關東協（ASEAN）國家應自主妥善處理南海問題，管控矛盾分歧，促進對話合作，堅持雙邊解決問題的大方向。

中國和菲律賓近年頻頻在南海出現對峙和衝突，菲國軍方昨天更指控中國海警日前在仁愛礁（台灣稱仁愛暗沙）附近登上菲國海軍船隻，並收繳菲方槍支。對此，中國外交部稱菲律賓不顧中國勸阻執意侵闖中國南沙群島仁愛礁，是造成這次事態的直接原因。

中國對南海的態度引起其他國家戒心，美國、澳洲、日本和菲律賓4月初在菲國巴拉望島西北近海的南海水域舉行首次聯合海軍演習；4國防長5月又在夏威夷舉行會談，宣布合作保衛東亞和太平洋地區的航海自由與安全。

北京則持續將炮口指向美國，中國外交部副部長孫衛東稍早前批評，南海目前最大安全挑戰來自域外，「以美國為首的域外勢力從地緣政治目的出發，操弄集團政治和陣營對抗，推進在南海軍事部署和行動，挑唆激化涉海分歧和矛盾，損害沿岸國正當權益」。

東南亞國家協會（東協）是集合東南亞區域國家的政府性國際組織，共有10個會員國，包括：印尼、越南、寮國、汶萊、泰國、緬甸、菲律賓、柬埔寨、新加坡、馬來西亞。