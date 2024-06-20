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27年來首度漲價 香港公立大學擬明年起連3年加收學費

聯合報／ 記者廖士鋒／即時報導
香港8所公立大學即將調漲學費。圖為香港中文大學。（圖／取自香港中文大學官網）
香港8所公立大學即將調漲學費。圖為香港中文大學。（圖／取自香港中文大學官網）

香港8所公立大學，計畫在2025年開始連續三年調漲學費，這是1997年來首度調漲，在這27年內，香港8所公立大學學費統一為每年4.21萬港幣，最後將漲至6萬港幣。

綜合香港01、香港中通社報導，香港教育局局長蔡若蓮19日上午專門約見部分香港立法會議員講解「香港8所公立大學加收學費計劃」，香港教育局計劃於2025年9月起，分3年增加大學學費，初步傾向每年加幅5%至9%。

目前香港8所公立大學的本地生學費統一為每年4.21萬港幣（約合台幣17.74萬元），4年共16.84萬元（約合台幣70萬元）。8所大學的學費27年來都沒有調整過，即自1997年至今未有上調。

香港政府設有大學教育資助委員會（教資會），負責統籌對8所大學的資助計畫，涉及香港城市大學、香港浸會大學、嶺南大學、香港中文大學、香港教育大學、香港理工大學、香港科技大學與香港大學。

根據蔡若蓮日前受訪的說法，以當前成本計算，未來需要每名學生每年6萬元學費才能達標，換算下來未來四年學費會是24萬港幣（約合台幣100萬元）。

香港立法會教育事務委員會主席梁美芬表示，期望市民明白政府面臨千億財赤。她指出，港府制訂財政紀律時，大學學費以收回成本率18%為目標，現在只佔13%，政府循序漸進增加5%至9%的幅度是合理做法。她還提到，香港政府亦應追討拖欠貸款，過往有學生就業後不償還貸款，亦有學生虛報自己無業，政府長期未能討回貸款，會造成巨大赤字。

選委界立法會議員、嶺南大學協理副校長劉智鵬表示，期望學費漲幅是靠向較低的百分比，因為反正已20多年沒有調漲加學費，要追回成本並非朝夕之間，如果連續3年每年加9%，對有子女就讀大學的家長負擔較大。他指出漲幅如果偏向5%，涉及大約港幣兩千多元到至三千多元，即平均每月200多元到300多元，「大學生只要做數小時兼職就可以抵銷加幅」。

台幣 立法會 香港城市大學

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