快訊

史上最優房貸反催出炒房戰火 激情後暗埋「多殺多」隱憂

馬昔想為府內設委員會訂法源遭擋 換人當家綠能你不能？

賣舊屋換新房…本要繳百萬的稅！他「這2動作」：最後申報出去的數字0元

港評：王毅布局 中共對外人事高層調整頻繁

中央社／ 香港20日電

據分析，中國多個外事單位最近頻繁出現人事調動，包括駐古巴大使馬輝出任中共中央外對聯絡部部長助理，以及副外長華春瑩有可能出任駐歐盟大使，這些調動應該是王毅的人事布局，而其布局背後的原因值得關注。

明報今天刊登的分析文章指出，一週前，馬輝回到中國出任中聯部部長助理，這是中央「外事口」部門領導最新的人事異動。

此前中國對西半球唯一共產黨國家古巴展開緊急糧援行動，馬輝是前線具體執行者。

文章所指的「外事口」，包括中央外事工作委員會辦公室、外交部、中聯部、中央港澳工作辦公室、國台辦、國際發展合作署及地方政府的外事僑務港澳辦。

文章指出，近日「外事口」部門的高層調動還有中國駐印尼大使陸慷升任中聯部副部長，其他人事調動包括駐南非大使陳曉東、外交部部長助理兼新聞司長華春瑩任副外長、駐衣索比亞大使趙志遠調任外長助理、農融調任港澳辦副主任、徐飛洪出任駐印度大使等。

文章認為，上述連串人事異動，可以看做「外事口」最高領導人、中央外事辦主任王毅的人事布局。

據指出，去年以來，中國駐中東幾國大使的的調動也引人矚目，包括駐伊朗大使常華調任駐沙烏地阿拉伯大使、前駐沙國大使陳偉慶出任外交部西亞北非司司長等，這番調動與中東外交漸趨進取之間的關係，值得關注。

文章並指出，目前中國外交部的重要空缺包括領事司司長、非洲司司長。此外，由於華春瑩升任副外長，她兼任的新聞司長也勢必要交棒。

被視為外交部「明日之星」的華春瑩，是唯一未有駐外大使經歷的副外長，有猜測目前主管歐洲事務的她，可能接任副部級的駐歐盟大使，補強履歷。

外交部 華春瑩

延伸閱讀

王毅見泰外長：加速推進中泰鐵路 泰外長：盡快加入金磚

王毅會見古巴外長：堅決反對美國對古無理封鎖

土外長訪疆前稱恪守一中 表態盼入金磚

不參加瑞士和平峰會挨批 陸方稱「自主決定」重申俄烏立場「勸和促談」

相關新聞

27年來首度漲價 香港公立大學擬明年起連3年加收學費

香港8所公立大學，計畫在2025年開始連續三年調漲學費，這是1997年來首度調漲，在這27年內，香港8所公立大學學費統一...

香港律政司：直接或間接資助羅冠聰等人都可能違法

香港當局日前把流亡英國的前香港眾志創黨主席羅冠聰等人列為「指明潛逃者」，禁止外界對他們提供資金等，律政司司長林定國進一步...

中共政法委書記陳文清：更好發揮法治「穩預期」作用

時隔八年，大陸與新加坡的社會治理高層論壇再度舉行，而中共政法委書記陳文清則強調，將堅持「楓橋經驗」，更好發揮法治「固根本...

北京要外送員「跟黨走」 透露三中全會民企政策走向？

中共第二十屆三中全會即將在7月召開，主題是「進一步全面深化改革、推進中國式現代化」。正當各方還在琢磨中共將如何深化改革、要建設怎樣的中國特色現代企業時，中國市場監督管理總局6月11日突然公布「關於加強『網約配送員』群體黨建工作的指導意見」，提出要引導外送員「感恩黨、聽黨話、跟黨走」，消息立即在境內外社群平台「炸開了鍋」。

香港去年「反修例和國安案件」數目倍增

香港司法機構說去年反修例（反送中）和國安案等刑事案件數目倍增，增加幅度超出預期。

李強會安華：南海由陸與東協處理

大陸總理李強十八日晚間結束訪問澳洲，搭包機抵達此次出訪最後一站馬來西亞，他喊話中馬雙方進一步加強發展戰略對接，而在李強到...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。