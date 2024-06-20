港評：王毅布局 中共對外人事高層調整頻繁

據分析，中國多個外事單位最近頻繁出現人事調動，包括駐古巴大使馬輝出任中共中央外對聯絡部部長助理，以及副外長華春瑩有可能出任駐歐盟大使，這些調動應該是王毅的人事布局，而其布局背後的原因值得關注。

明報今天刊登的分析文章指出，一週前，馬輝回到中國出任中聯部部長助理，這是中央「外事口」部門領導最新的人事異動。

此前中國對西半球唯一共產黨國家古巴展開緊急糧援行動，馬輝是前線具體執行者。

文章所指的「外事口」，包括中央外事工作委員會辦公室、外交部、中聯部、中央港澳工作辦公室、國台辦、國際發展合作署及地方政府的外事僑務港澳辦。

文章指出，近日「外事口」部門的高層調動還有中國駐印尼大使陸慷升任中聯部副部長，其他人事調動包括駐南非大使陳曉東、外交部部長助理兼新聞司長華春瑩任副外長、駐衣索比亞大使趙志遠調任外長助理、農融調任港澳辦副主任、徐飛洪出任駐印度大使等。

文章認為，上述連串人事異動，可以看做「外事口」最高領導人、中央外事辦主任王毅的人事布局。

據指出，去年以來，中國駐中東幾國大使的的調動也引人矚目，包括駐伊朗大使常華調任駐沙烏地阿拉伯大使、前駐沙國大使陳偉慶出任外交部西亞北非司司長等，這番調動與中東外交漸趨進取之間的關係，值得關注。

文章並指出，目前中國外交部的重要空缺包括領事司司長、非洲司司長。此外，由於華春瑩升任副外長，她兼任的新聞司長也勢必要交棒。

被視為外交部「明日之星」的華春瑩，是唯一未有駐外大使經歷的副外長，有猜測目前主管歐洲事務的她，可能接任副部級的駐歐盟大使，補強履歷。