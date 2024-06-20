快訊

熱爆！今高溫上看36度以上 「這些地區」午後恐雷陣雨

國際調查：中國人權狀況持續惡化 香港愈來愈像內地

中央社／ 威靈頓19日綜合外電報導

人權評量倡議組織」發布的最新數據顯示，中國在多項人權標準方面排名最低，部分評分只高於沙烏地阿拉伯。在香港方面，情況依然惡劣，有些評分進一步接近中國。

美國之音（VOA）報導，設在紐西蘭的「人權評量倡議組織」（Human Rights Measurement Initiative）在全球30多個地區調查，衡量多項人權標準，從而觀察不同地方的人權狀況變化。

該組織發表的最新數據顯示，中國的人權狀況惡劣，在「免遭國家級威脅」的總評分連續兩年排名最低，10分滿分中只有2.6分。

在這方面的兩個指標「免遭強迫失蹤的權利」和「免遭死刑的權利」，中國都排名最低。在公民權利的總評分方面，中國得分為1.9，僅高於沙烏地阿拉伯的1.7分。

香港的評分也較去年下降，「免遭國家級威脅」的總評分由7.2下降至6.3。在公民權利的總評分由3.2下降至2.2，僅高於中國。

在公民權利下的集會結社自由方面，中國與香港同樣取得2.2分，只高於沙烏地阿拉伯的2.1分。

「人權評量倡議組織」發言人羅登（Thalia KehoeRowden）表示，這項調查在中國進行了4年，中國經常都是排名最低的地區之一。

羅登指出：「中國的打壓已經進行了一段很長的時間，但在香港這種打壓只在過去5年才出現。我們看到的是，在過去幾年，香港在公民權利方面的評分正不斷接近中國的分數。」

人權 沙烏地阿拉伯 香港

延伸閱讀

香港去年「反修例和國安案件」數目倍增

交流綠能產業經驗 台灣業者組團赴香港訪問

香港碎屍案 蔡天鳳前夫鄺港智盜竊金飾認罪遭判刑3年半

洛桑報告：香港競爭力躍居全球第5 政府效率微跌

相關新聞

三中全會前 習稱黨情、軍情發生複雜變化

中共廿屆三中全會舉行前夕，中共中央軍委政治工作會議日前在陜西延安召開，中共總書記習近平出席時強調，當前「黨情、軍情都在發...

李強會安華：南海由陸與東協處理

大陸總理李強十八日晚間結束訪問澳洲，搭包機抵達此次出訪最後一站馬來西亞，他喊話中馬雙方進一步加強發展戰略對接，而在李強到...

香港去年「反修例和國安案件」數目倍增

香港司法機構說去年反修例（反送中）和國安案等刑事案件數目倍增，增加幅度超出預期。

中共中央軍委政治工作會議 習近平：堅持「黨對軍隊絕對領導」

央視新聞19日報導，中共中央軍委會政治工作會議17日至19日在延安召開。中共中央總書記、中央軍委主席習近平出席並發表講話...

兩岸城市交流受阻？ 「兩湖論壇」杭州先遣團無法訪台

兩岸城市交流機制之一的南投、杭州「兩湖論壇」，今年輪到南投縣舉辦，不過傳出南投縣政府行文向陸委會報請核准，由杭州市台辦組...

中菲南海爭端再起 陸發布登船臨檢菲運補船畫面

中國大陸和菲律賓再次在南海爭議水域爆發衝突後，大陸官媒公布海警人員首次登船臨檢菲律賓運補船的畫面。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。