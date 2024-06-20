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李強會安華：南海由陸與東協處理

聯合報／ 記者廖士鋒／綜合報導
大陸國務院總理李強（左）昨會見馬來西亞總理安華，提出雙方進一步加強發展戰略對接，並稱中方和有關東協國家應自主妥善處理南海問題。（法新社）
大陸國務院總理李強（左）昨會見馬來西亞總理安華，提出雙方進一步加強發展戰略對接，並稱中方和有關東協國家應自主妥善處理南海問題。（法新社）

大陸總理李強十八日晚間結束訪問澳洲，搭包機抵達此次出訪最後一站馬來西亞，他喊話中馬雙方進一步加強發展戰略對接，而在李強到訪前，馬來西亞總理安華則再度表態「不選邊」。

據大陸外交部官網消息，李強在抵達吉隆坡時表示，大陸願同馬方進一步加強發展戰略對接。李強昨與安華會談指出，大陸願同馬方扎實推進東海岸鐵路、「兩國雙園」等重大項目建設，擴大貿易投資規模，也願共同弘揚「和平共處五項原則」及「亞洲價值觀」，推動高質量實施「區域全面經濟夥伴協定」（RCEP），盡快完成大陸東協自貿區三點○版談判。

就南海議題，兩人同意大陸與有關東協國家應自主妥善處理南海問題，管控矛盾分歧，促進對話合作，堅持雙邊解決問題的大方向。安華另表示，馬方堅定奉行一個中國政策，堅定支持中國實現國家統一，不支持任何主張「台獨」的言行。

兩人昨也出席馬來西亞東海岸鐵路鵝嘜車站動工儀式，李強提出願同馬方積極研究該鐵路同中寮、中泰鐵路相聯通，更好推進國際陸海貿易新通道建設。李強昨亦與馬來西亞最高元首伊布拉欣會見，此外他還將於訪問中出席兩國商界人士參與的午餐會。

在李強到訪前夕，安華受訪時強調不會捲入中美地緣政治緊張局勢，也不會被迫選邊站隊。南華早報報導，安華提出西方對南海有種「痴迷」，傾向誇大問題；就台灣議題，他表示對爆發戰爭並不「過度擔心」，因為大陸領導人「知道如何駕馭局勢」，他並認為兩岸的緊張關係是內部事務。

李強 馬來西亞

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