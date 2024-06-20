三中全會前 習稱黨情、軍情發生複雜變化

中共廿屆三中全會舉行前夕，中共中央軍委政治工作會議日前在陜西延安召開，中共總書記習近平出席時強調，當前「黨情、軍情都在發生複雜深刻變化」，共軍在政治上面臨的考驗錯綜複雜。他要求共軍推進政治建軍，「始終敢打必勝」，還要明確「槍桿子」要始終掌握在對中共忠誠可靠的人手中。

習近平向中共軍方示警「黨情、軍情發生複雜深刻變化」，時值他被爆出去年曾向歐盟執委會主席范德賴恩表示，美國試圖刺激他攻打台灣，但他不會上當，以及美國再度對台新一輪軍售之際，引起關注。

中共七月將召開廿屆三中全會。新華社報導，中央軍委政治工作會議十七至十九日在陜西延安召開，並指這項會議是「習近平親自決策召開的」。

就當前對軍隊治理，習近平指出，中共十八大以來形成了「新時代政治建軍方略」，明確政治建軍是人民軍隊立軍之本，明確政治工作永遠是共軍的生命線，明確「槍桿子要始終掌握在對黨忠誠可靠的人手中」，明確軍中絕不能有腐敗分子藏身之地等。

針對當前面臨的挑戰，習近平示警，「當前世情、國情、黨情、軍情都在發生複雜深刻變化，我軍在政治上面臨的考驗錯綜複雜」，他要求一刻不停推進政治建軍，確保軍隊始終敢打必勝，要求不斷增強共軍的政治優勢。

至於軍中反腐，習近平重申要剷除腐敗滋生的土壤和條件，堅持嚴的基調不動搖，拓展反腐敗鬥爭深度廣度，完善權力配置和運行制約機制，豐富懲治新型腐敗和隱性腐敗工具箱，「加強高級幹部履職用權全方位監管」。

出席會議者除中共中央軍委副主席張又俠、何衛東，中央軍委委員劉振立、苗華、張升民等人，與會者還包括軍委機關各部委、各直屬機構、聯指中心，以及共軍各戰區、各兵種、各直屬單位及武警部隊主要負責人。

這是共軍近年首次舉辦軍委政治工作會議，此前在去年七月曾於北京召開「全軍黨的建設會議」，當時由中共軍委副主席何衛東出席並發表談話，習近平僅作「重要指示」。此外，十年前中共曾在福建古田召開「全軍政治工作會議」。