香港去年「反修例和國安案件」數目倍增

聯合報／ 香港特派員李春／香港即時報導
圖為2019年反送中的民眾，在香港各處聚集合唱《願榮光歸香港》。（美聯社）
圖為2019年反送中的民眾，在香港各處聚集合唱《願榮光歸香港》。（美聯社）

香港司法機構說去年反修例（反送中）和國安案等刑事案件數目倍增，增加幅度超出預期。

香港司法機關由香港各級法院、特別法庭和審裁處組成，其首長是當任香港終審法院首席法官。司法機構政務處則協助各級法院內部行政及管理事宜，一切運作制度與政府部門無異。

香港司法機構最新向立法會提交的文件顯示，香港高等法院原訟庭的總案件量，由前年的約一點六六萬宗，上升百分之十八至去年的約一點九六萬宗；期內包括反修例及國安案等刑事案件的數目，由二二三宗倍增至四四六宗。

香港司法機構文件還說，從去年五月起，香港司法機構編排更多交付審判的聆訊於裁判法院進行，令更多相關案件在原訟庭湧現，導致原訟庭需處理的答辯及判刑案件顯著增加，預料數目升勢仍會持續。

司法機構又認為，反修例案件和國安案的審期，往往大幅超出預計，其中國安案須由三名刑事法官審理，令司法資源更受壓，加上案件一般較複雜，需花較長時間完成審訊前必要的步驟和程序、進行案件管理聆訊及準備審訊，而且審期以至擬備判案書所需的時間亦較長，導致其他刑事法律程序的平均輪候時間仍較長。

但截至今年三月，香港各級法院大部分民事案件，司法機構指平均輪候時間大致達標，除了高等法院原訟庭處理的若干類別刑事案件外，多數刑事法律程序的平均輪候時間均顯著改善。

司法 國安 香港

延伸閱讀

交流綠能產業經驗 台灣業者組團赴香港訪問

香港碎屍案 蔡天鳳前夫鄺港智盜竊金飾認罪遭判刑3年半

洛桑報告：香港競爭力躍居全球第5 政府效率微跌

崔建春：香港海外法官制度合適 離任不須大驚小怪

相關新聞

中共中央軍委政治工作會議 習近平：堅持「黨對軍隊絕對領導」

央視新聞19日報導，中共中央軍委會政治工作會議17日至19日在延安召開。中共中央總書記、中央軍委主席習近平出席並發表講話...

香港去年「反修例和國安案件」數目倍增

香港司法機構說去年反修例（反送中）和國安案等刑事案件數目倍增，增加幅度超出預期。

兩岸城市交流受阻？ 「兩湖論壇」杭州先遣團無法訪台

兩岸城市交流機制之一的南投、杭州「兩湖論壇」，今年輪到南投縣舉辦，不過傳出南投縣政府行文向陸委會報請核准，由杭州市台辦組...

中菲南海爭端再起 陸發布登船臨檢菲運補船畫面

中國大陸和菲律賓再次在南海爭議水域爆發衝突後，大陸官媒公布海警人員首次登船臨檢菲律賓運補船的畫面。

中韓副部級外交安全對話 陸外交部：與普亭訪北韓無關

中韓副部級外交安全2+2對話18日在首爾登場，南韓提及俄羅斯總統普亭訪問北韓一事。不過中國外交部稱，北韓與俄羅斯有「交流...

李強會晤安華 談中馬深化各領域合作

馬來西亞總理安華19日上午在馬國總理府，和大陸國務院總理李強舉行會談。李強表示，中方願和馬方繼續把兩國關係放在各自對外政...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。