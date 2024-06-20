申請兩湖論壇先遣團來台 南投縣府：報陸委會無下文

中央社／ 南投縣19日電

南投縣府預計9月舉辦兩湖論壇，縣府今天表示，向大陸委員會報請杭州市先遣團來台灣「目前沒有下文」；不過先遣團無法來台對論壇影響不大，後續論壇細節、日期仍在規劃。

第15屆西湖、日月潭「兩湖論壇」去年在中國杭州市登場，南投縣長許淑華當時率農業、教育、文化局處官員前往交流，並協助促成新台幣10億2500萬元茶葉銷售合作意向書；今年「兩湖論壇」輪到南投縣政府主辦，但縣府報請陸委會核准先遣團，「目前沒有下文」。

「聯合報」今天報導，南投縣政府行文陸委會報請核准杭州市台辦先遣團，卻不過關。南投縣政府新聞及行政處長蔡明志今天晚間回應中央社記者詢問表示，有關中國杭州市台辦組成的先遣團來台灣，由陸委會決定相關人士入境管制措施，南投縣政府配合辦理。

縣政府知情人士表示，縣府向陸委會報請先遣團來台灣，陸委會要求須先有中央主管機關核備，縣府主辦單位是文化局，而文化事務最高主管機關是文化部，縣府因此再行文文化部，但因兩湖論壇不僅文化交流，還包含農業、觀光等領域，因此，文化部不認為是此論壇活動的中央主管機關，導致目前報准作業無下文。

知情人士表示，目前看起來，先遣團應是無法來台，不過先遣團無法來台，對兩湖論壇影響不大，先遣團成員只是依慣例到南投針對議題交換意見、實地踏察；杭州市、南投縣雙方尚未確定兩湖論壇舉辦日期，因此尚未向陸委會提出相關申請，目前無法確定陸委會屆時是否核准中方人士來台、人員層級、人數規模。

主管 日月潭 許淑華 陸委會

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