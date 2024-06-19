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中共中央軍委政治工作會議 習近平：堅持「黨對軍隊絕對領導」

聯合報／ 記者賴錦宏/即時報導
6月17日至19日，中共中央軍委會政治工作會議在陝西延安召開。中共中央總書記、中央軍委主席習近平出席會議並發表重要演說。（央視新聞）
6月17日至19日，中共中央軍委會政治工作會議在陝西延安召開。中共中央總書記、中央軍委主席習近平出席會議並發表重要演說。（央視新聞）

央視新聞19日報導，中共中央軍委會政治工作會議17日至19日在延安召開。中共中央總書記、中央軍委主席習近平出席並發表講話強調，要堅持中共黨對軍隊絕對領導，貫徹落實新時代政治建軍方略，牢牢把握政治建軍時代要求，弘揚延安精神，為強軍事業提供堅強政治保證。

習近平說，聚焦打好實現建軍一百年奮鬥目標攻堅戰，發揚徹底的自我革命精神，持續深化政治整訓，鍛造政治堅定、能力過硬的堅強中共黨組織，鍛造忠誠乾淨擔當、堪當強軍重任的高素質幹部隊伍。

17日下午3時許，習近平帶領軍委一班人及各部門各單位主要負責人探視王家坪「革命舊址」。王家坪是1937年8月至1947年3月中共中央軍委駐地，是延安時期中共黨中央及中央軍委重要決策指揮中心。

報導指出，在中共中央軍委會議室，習近平聽取講解，觀看反映延安時期重大戰役運籌指揮情況的歷史圖表。習近平到毛澤東、周恩來、朱德等人舊居，重溫他們在延安的革命經歷，緬懷他們。途經「桃林廣場」，習近平了解陝甘寧邊區創造性開展「雙擁（地方擁軍優屬，軍隊擁政愛民）運動」情況，與大家共同回味當年充滿革命樂觀主義精神的戰鬥生活。

據報導，在中共中央軍委禮堂，習近平觀看歷史照片，回顧中共中央和軍委對日抗戰和國共內戰歷程。習近平指出，10年前到福建古田召開全軍政治工作會議，今天到延安召開軍委會政治工作會議，再一次尋根溯源。新時代新征程，強國強軍前景光明，任務艱鉅。全軍高級幹部要牢記初心使命，帶頭弘揚延安精神，帶頭加強革命性鍛造，扛起中共黨和人民賦予的歷史重任，團結帶領廣大官兵打好實現建軍一百年奮鬥目標攻堅戰，把強軍事業不斷推向前進。

中共 習近平

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