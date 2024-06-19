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兩岸城市交流受阻？ 「兩湖論壇」杭州先遣團無法訪台

聯合報／ 記者林宸誼／台北即時報導
南投日月潭與浙江杭州西湖「兩湖論壇」2023年7月17日杭州登場，南投縣長許淑華（左6）率團參加。記者林宸誼／攝影
南投日月潭與浙江杭州西湖「兩湖論壇」2023年7月17日杭州登場，南投縣長許淑華（左6）率團參加。記者林宸誼／攝影

兩岸城市交流機制之一的南投、杭州「兩湖論壇」，今年輪到南投縣舉辦，不過傳出南投縣政府行文向陸委會報請核准，由杭州市台辦組成的先遣團卻不過關。

知情人士表示，會繼續向陸委會報請核准，「原本是希望陸方最高層級，是杭州市長姚高員來台，但現在最壞打算就是改採線上舉行。」

兩湖論壇今年輪到南投縣擔任主辦方，按程序南投縣邀杭州市代表來參與前，杭州市台辦會先由工作層級的人員到南投踩點，包括市政參訪，並對相關議題交換意見。

2019日兩湖論壇也是輪到南投縣主辦，由時任縣長林明溱與杭州市副市長陳國妹共同主持開幕式，之後受三年新冠疫情影響，改由線上舉行。

知情人士指出，今年正值新總統上任，南投縣從去年起就在關注，台北和上海「雙城論壇」陸方先遣團報備流程是否順利。

兩湖論壇去年輪到杭州市舉辦，當時南投縣在會前也先派代表到杭州踩點，討論教育、文化、環保、農業、衛生及觀光旅遊等各領域的實質交流。

南投縣長許淑華去年前往杭州參加兩湖論壇，總計簽訂10.25億元的農產品採購合作意向書。

許淑華指出，南投縣與杭州市有著眾多共同的特質，同時也是最適合居住的宜居城市。南投在全台灣是唯一不靠海的縣市，有台灣最高峰玉山坐鎮，台灣最長的河流濁水溪蜿蜒而過，台灣最美麗的湖泊日月潭點綴其中，也孕育出種類非常豐富，品相多元的農特產品。

許淑華 陸委會

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