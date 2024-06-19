中菲南海爭端再起 陸發布登船臨檢菲運補船畫面

中國大陸和菲律賓再次在南海爭議水域爆發衝突後，大陸官媒公布海警人員首次登船臨檢菲律賓運補船的畫面。

央視旗下的「玉淵潭天」6月19日在微博上傳一段影片，內容顯示中國海警船6月17日在南海仁愛礁水域首次對菲律賓的運補船隻進行登臨檢查。

影片最後配字幕寫道：「事實再次證明，任何形式的侵權挑釁都徒勞無益。菲方應保持克制理性，重新回到對話的正確管道。」

中國大陸和菲律賓17日在南海發生船隻碰撞事件，菲律賓武裝部隊18日發聲明說：「6月17日執行馬德雷山號輪換和補給任務時，中國海警船故意高速衝撞，導致一名菲律賓海軍人員嚴重受傷。」

中國大陸海警則指菲律賓一艘運補船當天非法闖入仁愛礁坐灘軍艦馬德雷山號海域，危險靠近一艘中國船隻，雙方發生擦碰，是「不專業的行為」。

菲律賓網媒GMA引述可靠消息來源報導，有八名菲士兵在與中方人員的混戰中受傷，其中一名士兵的手指被砍斷。菲士兵也被要求繳械，所乘坐的硬殼充氣艇被擊穿。