快訊

一生摯愛車禍離世…他曾想找黑道報復 因1句話轉念「放下」圓亡妻夢

住處搜出火藥！孫安佐晚間移送地檢 全程目光空洞、不發一語

罕見！大陸廣汽本田大裁員 傳資遣費太優渥「員工搶爆了」

中菲南海爭端再起 陸發布登船臨檢菲運補船畫面

聯合報／ 記者賴錦宏/即時報導
央視旗下玉淵潭天6月19日公布畫面顯示，大陸海警執法人員17日在南海爭議水域登上菲律賓的運補船進行檢查。（玉淵潭天）
央視旗下玉淵潭天6月19日公布畫面顯示，大陸海警執法人員17日在南海爭議水域登上菲律賓的運補船進行檢查。（玉淵潭天）

中國大陸和菲律賓再次在南海爭議水域爆發衝突後，大陸官媒公布海警人員首次登船臨檢菲律賓運補船的畫面。

央視旗下的「玉淵潭天」6月19日在微博上傳一段影片，內容顯示中國海警船6月17日在南海仁愛礁水域首次對菲律賓的運補船隻進行登臨檢查。

影片最後配字幕寫道：「事實再次證明，任何形式的侵權挑釁都徒勞無益。菲方應保持克制理性，重新回到對話的正確管道。」

中國大陸和菲律賓17日在南海發生船隻碰撞事件，菲律賓武裝部隊18日發聲明說：「6月17日執行馬德雷山號輪換和補給任務時，中國海警船故意高速衝撞，導致一名菲律賓海軍人員嚴重受傷。」

中國大陸海警則指菲律賓一艘運補船當天非法闖入仁愛礁坐灘軍艦馬德雷山號海域，危險靠近一艘中國船隻，雙方發生擦碰，是「不專業的行為」。

菲律賓網媒GMA引述可靠消息來源報導，有八名菲士兵在與中方人員的混戰中受傷，其中一名士兵的手指被砍斷。菲士兵也被要求繳械，所乘坐的硬殼充氣艇被擊穿。

央視旗下玉淵潭天6月19日公布畫面顯示，大陸海警執法人員17日在南海爭議水域登上菲律賓的運補船進行檢查。（玉淵潭天）
央視旗下玉淵潭天6月19日公布畫面顯示，大陸海警執法人員17日在南海爭議水域登上菲律賓的運補船進行檢查。（玉淵潭天）

南海 菲律賓

延伸閱讀

陸海警蓄意撞菲國船隻？北京反控菲執意侵闖仁愛礁

國防部台東軍方崗哨臨檢礙交通 立委黃建賓要求改善

傳中國海警打傷菲7士兵！ 美批陸：侵略性的危險行為

菲媒：中國海警打傷7名菲國士兵、強奪武器 1人斷指

相關新聞

陸海警蓄意撞菲國船隻？北京反控菲執意侵闖仁愛礁

中菲17日再度於南海仁愛礁附近海域爆發衝突，菲律賓指控中國海警蓄意衝撞和強行登上菲方船隻，導致菲國多名人員受傷並搶走菲國...

李強會晤安華 談中馬深化各領域合作

馬來西亞總理安華19日上午在馬國總理府，和大陸國務院總理李強舉行會談。李強表示，中方願和馬方繼續把兩國關係放在各自對外政...

中菲南海爭端再起 陸發布登船臨檢菲運補船畫面

中國大陸和菲律賓再次在南海爭議水域爆發衝突後，大陸官媒公布海警人員首次登船臨檢菲律賓運補船的畫面。

中韓副部級外交安全對話 陸外交部：與普亭訪北韓無關

中韓副部級外交安全2+2對話18日在首爾登場，南韓提及俄羅斯總統普亭訪問北韓一事。不過中國外交部稱，北韓與俄羅斯有「交流...

陸總理李強訪澳成果有限 專家：中澳分歧仍在

中國大陸總理李強週一（6月18日）結束了為期4天的澳洲訪問，除了與澳洲政界和工商界人士碰面外，也表示中澳雙方關係「實現全面轉圜」。

普亭訪北韓北京吃醋？學者：兩國越緊密 中國越有利

俄羅斯總統普亭18日訪問北韓，外界多認為中國擔心莫斯科與平壤關係轉趨密切。但旅美中國政治學者鄧聿文認為，俄羅斯與北韓越緊...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。