中韓副部級外交安全對話 陸外交部：與普亭訪北韓無關

中韓副部級外交安全2+2對話18日在首爾登場，南韓提及俄羅斯總統普亭訪問北韓一事。不過中國外交部稱，北韓與俄羅斯有「交流合作、發展關係的正常需要」，而中韓首度舉行這項對話，與「其他國家間的交往沒有特別關聯」。

根據中國外交部官網發布，中國外交部副部長孫衛東與中共中央軍委國際軍事合作辦公室副主任張保群，18日在首爾與南韓外交部第一次官金烘均、國防部國際政策官李承范共同主持召開這場對話。

中國外交部稱，這是兩國首度舉行副部級外交安全2+2對話。雙方在對話中說明了各自外交安全政策，並就中韓關係和共同關心的國際地區問題「坦誠、深入交換了意見」。孫衛東一行人當天還會見了韓國外長趙兌烈。

根據公布內容，雙方重申重視和發展中韓睦鄰友好與互利合作，同意積極展開各層級、各領域對話交流，透過「外交部門高級別戰略對話」、「外交安全2+2對話」、「1.5軌對話」等機制性對話加強溝通，提升政治互信，促進務實合作，推動中韓戰略合作夥伴關係健康穩定發展。

中方公布內容稱，雙方並同意加強地方、青年等交流，持續改善兩國國民友好感情。中方則就台灣等涉及「中國核心利益和重大關切的問題」表明「嚴正立場」，要求韓方「妥善處理」。韓方則重申，尊重「一個中國」原則的立場沒有變化。

根據公布內容，中方指出，中韓同為經濟全球化的受益者，應共同維護全球產供鏈穩定暢通，抵制「經濟問題泛政治化、泛安全化」，反對各種形式的貿易保護主義和「築牆設壘」。

公布內容指出，雙方在對話中闡述在朝鮮半島問題上的立場和看法。中方強調，維護朝鮮半島和平穩定符合包括中韓在內的各方共同利益。朝鮮半島形勢發展的脈絡和癥結是清楚的，當務之急是給形勢降溫，避免對立對抗加劇，堅持「政治解決」的大方向。

中方稱，一向根據「事情本身的是非曲直」決定自己的立場，將繼續「以自己的方式」在朝鮮半島事務中發揮建設性作用。

根據公布內容，韓方提及「朝俄交往合作」（指俄羅斯總統普亭訪問北韓）。中方對此表示，北韓與俄羅斯作為友好近鄰，有「交流合作、發展關係的正常需要」，「相關高層交往是兩個主權國家之間的雙邊安排」。

中方還稱，中韓舉行首次「副部級外交安全2+2對話」，是著眼雙邊關係發展需要早已商定的安排，「與其他國家間的交往沒有特別關聯」。