港府多年財政赤字 擬調高大學學費作補充
近5年來，港府大部分時間出現財政赤字。有鑑於此，港府計畫調高大學學費，這將是27年來首創之舉。
香港多家媒體今天引述消息指出，教育局計畫2025年起分3年逐步增加大學學費，初步傾向每年漲幅5%至9%。
官方香港電台報導，香港立法會教育事務委員會主席梁美芬證實了有關消息。她說，這是港府27年來首次上調大學學費，期望市民明白和接受，因為政府正面臨千億財政赤字。
她表示，按照政府原先的財政規畫，大學學費的收入應占整體教育支出18%，但目前只占13%，如今政府計畫循序漸進地調高學費5%至9%，做法合理。
她並說，過去有學生就業後不償還讀大學時的政府貸款，也有學生虛報自己無業，以致政府長期未能討回貸款，造成赤字。
至於3年後政府會否繼續調高學費，梁美芬說，這要視當時的經濟狀況，包括政府赤字情況及大學貸款回收的金額。
目前港府每年補助大學部學生港幣約4萬2000元（約新台幣17萬4000元）；如果學生因家貧無法繳付學費，可向政府申請資助，在畢業及工作後償還。
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