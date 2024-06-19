李強會晤安華 談中馬深化各領域合作

馬來西亞總理安華19日上午在馬國總理府，和大陸國務院總理李強舉行會談。李強表示，中方願和馬方繼續把兩國關係放在各自對外政策的優先位置，並加快推進中馬命運共同體建設，保持密切高層交往，持續深化各領域合作，不斷豐富兩國全面戰略夥伴關係內涵。

香港信報報導， 兩國同意，大陸與相關東協國家應自主妥善處理南海問題，管控矛盾分歧，促進對話合作，堅持雙邊解決問題的大方向，雙方並針對共同關心的地區和國際問題交換意見。

李強指出，中方願和馬方更緊密對接發展戰略，更充分發揮互補優勢，紮實推進東海岸鐵路、兩國雙園等重大項目建設，擴大貿易投資規模，拓展物流、新能源、人工智慧、數位經濟、鐵路設備等領域合作，加強減貧合作，更好達到合作共贏。

李強提到，雙方要深化文旅、教育、青年、地方等人文交流，進一步便利兩國人員往來。中方願和馬方密切多邊領域協作，盡快完成中國—東協自貿區3.0版談判。

安華表示，馬來西亞珍視中馬友誼，致力於鞏固中馬全面戰略夥伴關係。馬方堅定奉行一個中國政策，堅定支持大陸實現國家統一，不支持任何主張台獨的言行。中馬關係正站在新的起點上。

馬來西亞願同中方加強各級交往，加強貿易、投資、農業、數字經濟、教育、減貧等領域合作，積極推進重大項目建設，密切人文交流，推進中國同東盟對話與合作。馬方支持習近平提出的全球發展倡議等重大倡議，歡迎中國加入「全面與進步跨太平洋夥伴關係協定」。