遼寧破獲涉毒洗錢 中國公安部：中美合作成功案例
美中關係緊張之際，中國公安部今天宣布，根據美方提供線索，遼寧省公安機關日前立案偵辦佟姓嫌疑人涉嫌在美國涉毒洗錢案，並將佟嫌逮捕歸案。中國公安部並形容，此案是「近期中美禁毒合作的成功案例」。
新華社報導，中國公安部表示，該部日前部署遼寧省公安機關，對美方通報的佟姓嫌疑人「涉毒洗錢」線索展開偵查工作，依法以涉嫌「非法經營（外匯）犯罪」立案偵查。
中國公安部指出，經過調查，2017年以來，佟嫌等人在美國開設車行銷售汽車，並為購車客戶提供人民幣和美元兌換服務，此後卻轉變為專門從事「非法買賣外匯」等犯罪活動。
中國公安部說，佟嫌已被公安機關抓獲，案件正在進一步偵辦中。此案是近期「中美禁毒合作的成功案例」。
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