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陸海警蓄意撞菲國船隻？北京反控菲執意侵闖仁愛礁

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
中菲17日再度於南海仁愛礁附近海域爆發衝突，圖為菲律賓駐紮仁愛礁的廢棄軍艦馬德雷號。（美聯社）
中菲17日再度於南海仁愛礁附近海域爆發衝突，圖為菲律賓駐紮仁愛礁的廢棄軍艦馬德雷號。（美聯社）

中菲17日再度於南海仁愛礁附近海域爆發衝突，菲律賓指控中國海警蓄意衝撞和強行登上菲方船隻，導致菲國多名人員受傷並搶走菲國武器。對此，大陸外交部發言人林劍19日強調，菲律賓不顧中方勸阻執意侵闖仁愛礁，是造成這起事件的直接原因。中方敦促菲方立即停止侵權挑釁的行徑。

針對中菲這起新的南海衝擊，林劍在周三例行記者會上強調，大陸海警現場採取的執法措施專業克制，目的在攔阻菲方的船隻非法運補，沒有對菲方的人員直接採取措施。

林劍指稱，菲方一再聲稱運補的是生活物資，實際上一直在偷運建築材料，甚至武器彈藥，企圖長期侵佔仁愛礁。中方敦促菲方立即停止侵權挑釁，中方會繼續依法堅決維護主權權益。

美國之音報導，在菲律賓船隻與大陸海警船在南海有爭議水域發生碰撞後，美國隨即表態支持菲律賓，並譴責大陸採取「升級和不責任的行動」。

美國國務院發言人米勒（Matthew Miller）17日在書面聲明中表示，「美國與盟友菲律賓站在一起，譴責中華人民共和國採取升級和不負責任的行動，阻止菲律賓向駐紮在馬德雷號（BRP Sierra Madre）的軍人合法運送人道主義物資。」

央視旗下新媒體《玉淵譚天》19日則發布中國海警17日首次登檢菲律賓運補船隻的畫面，為中國海警的執法行動辯護。

南海 美國 菲律賓

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