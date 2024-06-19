快訊

台股創新高！外資買超485億歷史第七大 買最多竟是這檔ETF

美售我兩款滯空攻擊彈藥 學者分析：性能不錯但有2隱憂

有錢人出走中「逃離」這3國 台灣富豪流失人數全球第8

普亭訪北韓北京吃醋？學者：兩國越緊密 中國越有利

中央社／ 台北19日電
俄羅斯總統普亭（中）19日在平壤會晤北韓領導人金正恩（右）。圖／歐新社
俄羅斯總統普亭（中）19日在平壤會晤北韓領導人金正恩（右）。圖／歐新社

俄羅斯總統普亭18日訪問北韓，外界多認為中國擔心莫斯科與平壤關係轉趨密切。但旅美中國政治學者鄧聿文認為，俄羅斯與北韓越緊密，對中國反而越有利，因為中國需要這兩國給西方國家搗亂，以減輕自身的壓力。

鄧聿文今天以「普京（普亭）訪問朝鮮（北韓），中國會吃醋嗎？」為題發表評論文章分析，中國事實上是樂見普亭（Vladimir Putin）訪問北韓的，雖然這會讓北韓在中俄之間的外交重心進一步偏向俄方，但整體上，蒲亭訪問北韓是對中國有利的。

他指出，2019年以來，中國領導人已有5年未再訪問北韓，北韓領導人金正恩也沒有訪問北京，坊間一直傳言中國與北韓有芥蒂。相形之下，俄羅斯與北韓卻頻頻互遞秋波，觀察家們因此有理由懷疑，中國對俄羅斯與北韓走近抱有一定的戒備。

鄧聿文認為，俄羅斯和北韓都希望能和中國共同結成緊密的圈子，共同面對西方壓力，然而，中國寧願和這兩國各自發展密切的雙邊關係，也不願結成三國同盟，免得坐實西方貼上的「邪惡軸心」標籤。

他指出，俄羅斯與北韓互有所求，重點在於各自在俄烏戰爭及與美國、南韓對峙的處境。如果兩國藉由普亭這次訪問達成勾連，表面看對中國似乎不太有利。然而，從中國想要破除西方國家圍堵的戰略角度看，俄羅斯與北韓結合得越緊密，對中國越有幫助。

鄧聿文認為，中國並不擔心會被俄羅斯排擠出北韓。金正恩是個「戰略玩家」，他擁抱普亭的意圖是要得到中國的重視，不可能把北韓完全賣給俄羅斯，否則自己就沒有價值了；況且，如今俄羅斯有求中國，普亭肯定不想因為訪問北韓而得罪中國，而會小心處理三方關係。

他指出，中國需要俄羅斯、北韓給美國等西方國家搗亂。中國雖不想和這兩國結成三國「邪惡軸心」，但在中美對抗下，如果這兩國因結合而增加了抵抗西方國家的力量，那麼將為中國減輕西方國家的壓力，是中國樂見的。

況且，俄羅斯若得到北韓武器援助，就有更多的武器用在俄烏戰爭，分散美國對中國的注意力；北韓若得到俄羅斯的軍事技術，在挑釁美國及南韓時膽子會更大，那麼南韓就不會在圍堵中國時跟得美國太緊。這兩種結果，都可視為對中國的策應。

鄧聿文認為，俄烏戰爭至今未分出最後勝負。如果俄羅斯敗陣，金正恩還是得回頭找中國，屆時北京會對他提出怎樣的條件，金正恩必須考慮，因此他不會把寶押在俄羅斯一邊，必定是俄中兩邊押注。

他提到，從中國外交部日前回應普亭訪問北韓的發言看得出，中國其實不太擔心這項訪問有損自身利益。

俄羅斯 北韓 蒲亭

延伸閱讀

俄媒：普亭、金正恩簽署全面戰略夥伴協定 一對一會談2小時

【Daily Podcast】普丁時隔24年到訪北韓，會和金正恩談什麼？／《人權觀察》：數百新疆村莊被改名

金正恩稱「全力支持」俄軍攻打烏克蘭！ 獲普亭誠摯邀請訪俄羅斯

普亭抵達金日成廣場！與金正恩展開正式會晤

相關新聞

陸海警蓄意撞菲國船隻？北京反控菲執意侵闖仁愛礁

中菲17日再度於南海仁愛礁附近海域爆發衝突，菲律賓指控中國海警蓄意衝撞和強行登上菲方船隻，導致菲國多名人員受傷並搶走菲國...

普亭訪北韓北京吃醋？學者：兩國越緊密 中國越有利

俄羅斯總統普亭18日訪問北韓，外界多認為中國擔心莫斯科與平壤關係轉趨密切。但旅美中國政治學者鄧聿文認為，俄羅斯與北韓越緊...

除「走線」赴美 調查稱：中國今年將有1.5萬富豪出走

美國之音指出，多項研究顯示，中國的富裕階層和中產階級正加速從中國流出。在英國諮詢公司Henley&Partners本周最...

山西「警稅作戰中心」掛牌 網酸：財政靠公安

山西長治上月「警稅合成作戰中心」掛牌運作，由警察和稅務部門聯合執法，打擊涉稅犯罪。民眾好奇這個「新興機構」怎麼「作戰」？...

崔建春：香港海外法官制度合適 離任不須大驚小怪

辭任終院海外非常任法官的岑耀信（Jonathan Sumption）日前撰文指，香港法治受嚴重損害。外交部駐港公署特派員...

見白宮禁毒辦主任 謝鋒：芬太尼非中國的問題

中美禁毒合作工作組今年1月底在北京舉行首次會議後，據中新社報導，中國駐美大使謝鋒，日前會見了美國白宮國家禁毒政策辦公室主...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。