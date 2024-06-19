普亭訪北韓北京吃醋？學者：兩國越緊密 中國越有利

俄羅斯總統普亭18日訪問北韓，外界多認為中國擔心莫斯科與平壤關係轉趨密切。但旅美中國政治學者鄧聿文認為，俄羅斯與北韓越緊密，對中國反而越有利，因為中國需要這兩國給西方國家搗亂，以減輕自身的壓力。

鄧聿文今天以「普京（普亭）訪問朝鮮（北韓），中國會吃醋嗎？」為題發表評論文章分析，中國事實上是樂見普亭（Vladimir Putin）訪問北韓的，雖然這會讓北韓在中俄之間的外交重心進一步偏向俄方，但整體上，蒲亭訪問北韓是對中國有利的。

他指出，2019年以來，中國領導人已有5年未再訪問北韓，北韓領導人金正恩也沒有訪問北京，坊間一直傳言中國與北韓有芥蒂。相形之下，俄羅斯與北韓卻頻頻互遞秋波，觀察家們因此有理由懷疑，中國對俄羅斯與北韓走近抱有一定的戒備。

鄧聿文認為，俄羅斯和北韓都希望能和中國共同結成緊密的圈子，共同面對西方壓力，然而，中國寧願和這兩國各自發展密切的雙邊關係，也不願結成三國同盟，免得坐實西方貼上的「邪惡軸心」標籤。

他指出，俄羅斯與北韓互有所求，重點在於各自在俄烏戰爭及與美國、南韓對峙的處境。如果兩國藉由普亭這次訪問達成勾連，表面看對中國似乎不太有利。然而，從中國想要破除西方國家圍堵的戰略角度看，俄羅斯與北韓結合得越緊密，對中國越有幫助。

鄧聿文認為，中國並不擔心會被俄羅斯排擠出北韓。金正恩是個「戰略玩家」，他擁抱普亭的意圖是要得到中國的重視，不可能把北韓完全賣給俄羅斯，否則自己就沒有價值了；況且，如今俄羅斯有求中國，普亭肯定不想因為訪問北韓而得罪中國，而會小心處理三方關係。

他指出，中國需要俄羅斯、北韓給美國等西方國家搗亂。中國雖不想和這兩國結成三國「邪惡軸心」，但在中美對抗下，如果這兩國因結合而增加了抵抗西方國家的力量，那麼將為中國減輕西方國家的壓力，是中國樂見的。

況且，俄羅斯若得到北韓武器援助，就有更多的武器用在俄烏戰爭，分散美國對中國的注意力；北韓若得到俄羅斯的軍事技術，在挑釁美國及南韓時膽子會更大，那麼南韓就不會在圍堵中國時跟得美國太緊。這兩種結果，都可視為對中國的策應。

鄧聿文認為，俄烏戰爭至今未分出最後勝負。如果俄羅斯敗陣，金正恩還是得回頭找中國，屆時北京會對他提出怎樣的條件，金正恩必須考慮，因此他不會把寶押在俄羅斯一邊，必定是俄中兩邊押注。

他提到，從中國外交部日前回應普亭訪問北韓的發言看得出，中國其實不太擔心這項訪問有損自身利益。