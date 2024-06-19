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交流綠能產業經驗 台灣業者組團赴香港訪問

中央社／ 台北19日電

為促進台港之間的綠能產業交流，台灣綠能環保領域業者、公協會代表近期組團赴香港，以實際行動進行產業相互借鑒、交流並開拓市場。

台港經濟文化合作策進會（策進會）今天發布新聞稿，為促進台港綠能產業交流，擔任策進會董事的中華民國全國商業總會理事長許舒博，於6月中旬帶領台灣綠能環保領域業者、公協會代表，偕同策進會董事蕭博仁、經濟合作委員會委員林富男赴香港，以實際行動協助產業相互借鑒並開拓市場。

訪團拜會香港工業總會綠能環保組、香港九龍總商會、關心環保的非營利組織「低碳想創坊」，並與香港品質保證局、相關企業人員等進行交流，同時實地走訪當地生態工程與能源展館。

策進會指出，透過這次參訪，除協助台灣企業團體瞭解香港的綠能策略思維與能源市場樣貌，以及相關產業發展可帶動的經濟效益，同時汲取香港企業、非營利組織與社區、學校等多方協作，共同應對氣候變遷，以及綠色生產措施運用於工藝產業之經驗。

訪團成員也分享台灣綠能產業的服務與優勢，以及推動零排生質綠能循環等經驗，雙方並就「低碳生活」、「零碳經濟」等議題進行交流，互動熱絡。

策進會表示，台港經貿往來頻密，雙方互為第4大及第2大貿易夥伴，而促進台港產業攜手合作、共創雙贏，向來是台港商界關心的議題。策進會將持續配合政府政策，不斷推動台港各領域產業健康有序交流，並協助台灣廠商拓展市場與商機，為台港經貿交流挹注源源不絕的新動能。

香港

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