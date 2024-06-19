經濟政治緊縮下 中國富豪與中產階級掀出走潮

近期英國投資移民顧問公司發表報告，稱今年預計有1萬5200名中國富豪出走。不過據美國之音報導，近期因中國經濟衰退、內部政治壓力等影響，也有不少中產階級人士急於移居海外，掀起一股「出走潮」。

美國之音今日報導，多項研究顯示，中國的富裕階層和中產階級正加速從中國流出，原因主要是受到經濟衰退、政治壓力等因素影響。

據英國恒理環球顧問事務所有限公司（Henley &Partners）本週發布的報告指出，中國經濟軌跡的不確定性、地緣政治緊張局勢是許多中國百萬富豪（以美元計算）選擇離開國家的首要考慮因素，預計中國今年將流失1萬5200名高淨值（HNWI）人士，富豪外流人數再創世界之最，超過去年及前年的外流人數，恐進一步衝擊中國經濟。

該公司發現，中國去年有1萬3800名高淨值人士離開，多數移居美國、加拿大及新加坡。高淨值人士定義是持有至少100萬美元（約新台幣3200萬元）流動資產。

據胡潤研究院今年3月發布的「中國高凈值人群品牌傾向報告」，有近四成的受訪高凈值家庭考慮移居境外。

美國之音引述正在北京掛牌出售公寓周先生（FrankZhou）的說法，他表示計畫賣掉北京公寓來籌措美國投資移民所需的最低投資額80萬美元、律師與行政費用，但房子掛牌半年之久，也降價20%出售，房子仍未售出。

他表示，感覺經濟的衰退比預期地更快，若再不走可能都沒辦法支付移民的費用了。

另外，周先生也擔心若讓他的兩位孩子留在中國讀大學會找不到工作，因此自去年中國取消疫情管控措施以後，多次往返美中，先後把兩個孩子送到加州讀書，並在加州為孩子購置房產。

申請美國移民的同時，他也開始了解移民到日本、新加坡的途徑，想盡辦法離開中國。他表示，前幾年看「十一閱兵」都會流淚，但近年中國政府的一些政策，從疫情期間的嚴格管控到對補教、遊戲等行業的打壓，都讓他不得不選擇「用腳投票」，離開中國。

在上海從事軟體開發工作、34歲的伊克西爾（Yksial）則因職場年齡歧視嚴重，萌生移民念頭。他表示，該行向來有「35歲魔咒」說法，因為長時間的加班成為行業的日常，年紀稍大的員工被認為體力和精力跟不上高強度的工作，而成為被裁員的對象。

此外，他也認為，中國和國際體系隔閡越來越深，「我不希望浪費生命在閉門造車的事情上。」

曾在深圳報業集團「香港商報」深圳辦事處工作的賀安安，則在近期移居美國。他表示，疫情期間政府的各種手段讓他看到中國幾十年前土改、反右、文革的基因仍存在，因此決定為了下一代必須要離開。

報導指出，日本近年來成為中國人移民的新寵，去年，在日本居住的中國人達到82萬，比前年增加6萬人，是近年最大增幅。