除「走線」赴美 調查稱：中國今年將有1.5萬富豪出走

美國之音指出，多項研究顯示，中國的富裕階層和中產階級正加速從中國流出。在英國諮詢公司Henley&Partners本周最新發布的「2024全球富豪遷徒報告」中，中國再次成為全球最多百萬富翁流出的國家。報告預測，2024年中國大陸將有1萬5,200名富豪流出，高於去年的1萬3,500名和前年的1萬800名。美國依然是中國富豪移民的首選之一。

根據胡潤研究院今年3月發布的「中國高淨值人群品牌傾向報告」，近四成的受訪高淨值家庭考慮移居境外。另，聯合國移民署發布的「2022年世界移民報告」也指出，中國是世界上遷出移民人口第四多的國家。

報導稱，Frank Zhou去年初計劃賣掉北京一套公寓來獲得美國投資移民所需要的最低投資額80萬美元和要價不菲的律師與行政費用。但從2023年下半年找仲介幫忙掛牌以來，他已降價20%，房子依然沒能成交。

「感覺經濟的衰退比我預期地更快」，Frank Zhou說，「如果再不走，我可能都沒辦法支付移民的費用了」。

周先生表示，「現在的（中國）經濟是全方位的不景氣，政府只讓你看到他們想讓你看到的」「就好像淄博燒烤，炒得很火，大家都去開店，但很快就沒人吃了，投資的人都虧本」。

自從2023年中國取消疫情管控措施以來，Frank Zhou已幾次往返在美中之間，他通過仲介把兩個孩子送到加州讀書，並為孩子在加州買了房產。

因為投資移民的平均審理期為30至36個月，所以Frank Zhou決定改申請審理時間短很多的EB1-A傑出人才簽證。他同時也在看移民日本或新加坡的途徑，萬一傑出人才簽證批不下來，他還能退而求其次。

Frank Zhou笑稱，他原本是很愛國的人，「我說了你可能不信，我前幾年看國慶閱兵都會流淚」。但近年來中國政府的一些政策，從疫情期間的嚴格管控到對補教、遊戲等行業的打壓，都讓他不得不選擇「用腳投票」。

報導指出，除了美國，日本近年來也成為中國人移民的新寵。去年，在日本居住的中國人達到82萬，比前年增加了6萬人，是近年最大增幅。

除了正規移民，美國之音表示，過去一年，通過「走線」進入美國的中國移民人數也在激增。根據美國海關和邊境保護局的統計數據，2023年從各邊境截獲非法入境的中國公民總數超過5.2萬人，其中10月至12月就超過2.3萬人。

過去非法入境美國的中國公民每年僅約1,500人。而在「走線」的人群中不乏一些中產階級，他們不滿足於自己在中國的處境，寧可踏上這條充滿危險的道路，來到未知的環境討生活。