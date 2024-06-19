「懂什麼叫外交豁免權嗎？」北京女違停態度遭轟

中國一名婦女近日駕駛一輛掛著使館車牌的大眾轎車違停在行駛路段間，路人上前勸阻卻被婦人大罵，「懂什麼叫外交豁免權嗎？」之後，婦人身分遭到起底，為亞太空間合作組織秘書長余琦，現本人已拍片致歉。

新京報等中國媒體報導，一名北京的部落客發布影片指出，他16日開車出門遇到社區外有一輛掛著使館車牌的大眾轎車停在道路中間，導致堵車，但車上的婦人在交涉過程中態度囂張。

根據影片，婦人打開車窗後罵道，「懂什麼叫外交豁免權嗎？滾蛋！」影片發布後，中國輿論一面倒指責該名女子，並且起底女子為亞太空間合作組織秘書長余琦。

事件引發中國網友的熱議，紛紛表示，「原來外交豁免權是這樣用的，長知識了」。前環球時報總編輯胡錫進則在中國社交平台微博上說，「這位女主聽口音像是『北京大媽』……，這個大媽啥素質，一個外交破牌照就能讓她如此嘚瑟（中國東北方言，指因得意而向人炫耀），真是丟人。」

之後，余琦就自身的不當言行道歉，並拍了影片認錯。

她在影片中說，「大家好，我是余琦，現任亞太空間合作組織秘書長，這幾天我陷入了深深的自責，內心充滿愧疚和歉意。由於我在16日不當的言行，造成了極其負面的社會影響，廣大網友對我進行了誠懇的批評。經過認真反思，我向大家做出深刻檢討，致以最深刻的歉意」。

余琦並表示，意識到這樣的行為，對所在國際組織造成了不良影響，對此感到自責。她真誠接受各方的批評，接受相關部門的處理，深刻吸取教訓，並為此不當行為造成的不良後果承擔責任。

北京公安今天在官方微博發布對此事的處置，指余女及其丈夫違規停車，拒絕挪車並辱罵他人、發表不當言論，已對余女作出罰款處罰。警方並表示，工作中發現這對夫婦違規飼養犬隻，已作出相應處理。

根據中國官方介紹，亞太空間合作組織（APSCO）於2008年正式成立，總部設於中國北京。這一組織的宗旨是推動成員國之間空間（太空）科學、技術及其應用多邊合作。