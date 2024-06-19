談三大委員會 林伯豐稱九二共識是和平最有效方式
總統賴清德今天宣布成立三大委員會。三三會理事長林伯豐表示賴總統的方向正確也是為台灣好，最後目的是為了和平，但是和平要務實一點，「最簡單、有效的方法是九二共識」。
三三會今天舉行6月例會，林伯豐接受媒體聯訪時針對賴總統宣布成立「國家氣候變遷對策委員會」、「全社會防衛韌性委員會」、「健康台灣推動委員會」三大任務型編組委員會等議題做出相關回應。
林伯豐說，賴總統有心想把台灣治理好，組了三大委員會並發表聲明，「方向是正確的，是為台灣好」，最後的目的是為了和平。然而和平要務實一點，賴總統講得雖然很好也對台灣有幫助，但是最簡單、最有效的達成方法就是「九二共識」。
他強調，贊同賴總統的說法，但是「務必要把和平作為最終目的」。
針對和碩聯合科技董事長童子賢擔任「國家氣候變遷對策委員會」副召集人，林伯豐表示「童子賢是企業界的模範，如果能由他主導，對台灣是有利的」。此外，林伯豐也強調，應該使用核能才能達成減碳目標。
日前三三會赴中國大陸訪問，並與國台辦主任宋濤見面，外界關注是否談論海峽兩岸經濟合作架構協議（ECFA）議題與後續可能的發展，林伯豐表示，到中國大陸訪問的目的就是要緩和兩岸關係，「企業界若能夠貢獻一份心力，這是我們該做的」。經過兩岸多聯繫，應該會有轉圜的餘地。
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