共軍潛艇部隊成立70周年 揚言隨時給對手致命一擊

19日是中共潛艇部隊成立70周年紀念日，前一日，一艘中共海軍094型核子彈道飛彈潛艦現身金門外海，並被出海捕撈小管的澎湖漁船近距離目擊，時間點知巧合引發關注。中共海軍稱，潛艇部隊將「鑄造堅不可摧的水下鋼鐵長城」，並隨時準備給對手致命一擊，堅決維護國家主權、安全、發展利益。

配合海軍潛艇部隊成立70周年，中共海軍政治工作部宣傳文化中心微信公眾號《人民海軍》18、19日發布多則宣傳圖文，強調要「鑄造堅不可摧的水下鋼鐵長城」。

《人民海軍》稱，「1954年6月19日，中央軍委批准海軍成立獨立潛水艇大隊，人民海軍從此有了第一支潛艇部隊。」

「初創時期，潛艇事業從零起步，步履維艱。面對外界對我的封鎖壟斷，毛主席發出了『核潛艇，一萬年也要搞出來』的偉大號召，一代代潛艇人堅守如磐初心、肩負如山使命，成功解開一個個難題、攻克一道道難關，推動潛艇事業破浪啟航。」

1985年，中共潛艇以90晝夜長航，創造世界核潛艇長航時間新紀錄；1988年9月，水下成功發射運載火箭，使中國成為世界上第5個擁有核潛艇水下發射運載火箭能力的國家，標誌著共軍海基戰略防禦力量初步形成。

《人民海軍》並形容，潛艇每一次出航都是一次無聲的告別。潛艇兵宋潤鵬表示，從軍校畢業後分配到某潛艇部隊，第一次隨艇遠航出發前，一名老班長就提醒他要給家人寫上幾句話，把自己的東西整理好，把要辦的事交代好。

「剛開始我不理解，老班長笑著說，這是潛艇艇員出海的慣例。」宋潤鵬稱，「那一刻，突然明白了什麼是捨生忘死」「今天出海了，回不回得來，誰也不知道。」

《人民海軍》指出，戰爭是力量的對抗，也是科技的較量。近年來，中共海軍自主建造的各類型新型潛艇，還有自主研製的水聲目標識別設備等一批具世界先進水準的技術裝備相繼入列並實踐運用，推動水下攻防作戰樣式加速轉型，潛艇部隊水下攻防綜合作戰能力大幅提升。