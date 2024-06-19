中止連續減持 中國4月增持美債至7707億美元

中國連續3個月減持美國國債後，4月改為增持33億美元（約新台幣1077億元），為今年首次，持有規模增至7707億美元。中國媒體表示，雖然4月小幅增持，但近年累計減持規模高達456億美元，整體的減持趨勢尚難說已發生轉變。

中國媒體財聯社今天報導，美國財政部18日公布2024年4月國際資本流動報告。其中略令人意外的是，中國4月小幅增持了美國國債，這也是今年以來中國美債持有規模的首度增加。

美國財政部最新數據顯示，中國4月增持美債33億美元，為今年首次，持有規模增至7707億美元。

報導指出，有意思的是，中國央行在4月的購買黃金步伐也放緩，截至2024年4月末，黃金儲備7280萬盎司，月增6萬盎司，為2022年11月以來最低增幅。

中國央行增持黃金步伐放緩，以及減持美債的情勢暫時停頓，均發生在4月，報導表示，「是巧合還是在前期大量買入及減持操作後的暫時休整」尚待觀察。

自2022年4月起，中國的美債持有規模一直低於1兆美元。今年3月減持後，中國的美債持倉規模曾一度跌破了去年10月的低位7696億美元，進一步創下了2009年3月以來的新低。

報導指出，中國雖然在4月小幅增持了美債，但近年累計減持規模仍高達456億美元，整體的減持趨勢尚難說已發生改變。

而從整體觀察，前10大美國海外「債主」中，包括中國、開曼群島、法國和瑞士4月增持美債，其餘日本、英國、盧森堡、加拿大、比利時、愛爾蘭6個減持。

其中，日本在4月減持375億美元美國國債，持有規模降至了1兆1503億美元，但仍是持有最多美國國債的國家。