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中國多地成立警稅作戰中心 胡錫進稱不利民企信心

中央社／ 台北19日電

中國多地成立「警稅合成作戰中心」，有網民調侃：「財政靠公安！」前環球時報總編輯胡錫進說，「近段時間各地不斷傳出有中小企業主被抓」，站在振興民營經濟的角度，他建議不要掛這種牌子。

公開報導顯示，今年以來，先後有雲南滇中新區、福建莆田、山西長治等地舉行了「警稅合成作戰中心」揭牌儀式。此外，福州市組建了「警稅智慧合作中心」，吉林省成立了打擊涉稅違法犯罪數據化合成作戰指揮中心。

界面新聞7日報導，警稅聯合辦案的實踐與探索已展開多年，但在全國層面尚未形成統一、規範的工作模式和制度保障。在警稅協作機制中，「警稅合成作戰中心」相關模式在各地正呈現遍地開花的態勢。

中國近期屢傳加強收稅、罰款等情事，外界質疑是因為經濟走下坡，地方政府需要增加財政收入。

不久前，維維股份公告，其控股子公司湖北枝江酒業股份有限公司因未按規定對1994年起至2009年10月31日的消費稅進行納稅申報，被要求補繳稅款逾人民幣8500萬元（約新台幣3億7400萬元），一時間「稅務倒查30年」引發關注。中國國家稅務總局負責官員18日對此否認，表示是正常催繳。

發言經常引起關注的胡錫進，18日在社群平台微博發文說，「警稅合成作戰中心」的牌子會對公眾的認知和感受產生誤導，不利於當前提升民營經濟信心的整體工作。

他說，過往歷史上，地方為了吸引投資，減輕企業稅負，有些辦法處於灰色地帶；多年之後，若倒查當時的做法，要求企業補繳早年的稅款，事情就會變得非常復雜、敏感。這當中如果祭出刑事手段，就會更加敏感。

他還說，近段時間各地不斷傳出有中小企業主被抓，或者因為腐敗官員被查而失去自由、協助調查的情況。有的企業主被關幾個月後放出來，「但是精神一下子垮了，完全失去了繼續做企業的信心」。

胡錫進說，中央政府決心振興民營經濟，並三令五申要求各地落實減稅降費；這個時候掛牌成立中心，把警稅聯合執法描述成「作戰」，會增加民營企業家的風險感。

他建議各地不要掛「警稅合成作戰中心」的牌子，不應動輒宣揚「作戰」，而應「就法說法」。目前一些地方出現財政困難，「不要讓這樣的牌子給『地方財政靠公安』的誇張誤讀提供說辭」。

目前，胡錫進的微博上已看不到這篇發文，但網路上仍能搜尋到。

企業主 胡錫進

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