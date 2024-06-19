港媒：地緣政治影響 日本成香港加入RCEP最大阻力
香港一直期望儘早加入「區域全面經濟夥伴協定」（RCEP），但香港媒報導，據指出日本是香港加入這個區域經濟組織的最大阻力，而其阻撓原因是受地緣政治影響。
星島日報今天刊文指出，行政長官李家超7月底將率領數十人的商貿代表團出訪越南、寮國及柬埔寨，是他任內第二次出訪東協國家，預料行程5至6天。
文章表示，港府銳意強化與東協關係，力爭加入RCEP，但自2022年1月申請加入以來，至今只聞樓梯響。
文章引述香港官場中人說，日本是香港加入RCEP的最大阻力，原因是受地緣政治影響；儘管香港獲得北京中央支持，但加入RCEP必須全部成員國同意，港府也只能繼續採取遊說工作。
文章引述行政會議成員、商界立法會議員林健鋒說，香港與東協10國關係良好，但其他個別國家可能因為地緣政治、經濟考量等因素而阻撓香港加入RCEP。
商務及經濟發展局副局長陳百里也表示，香港加入RCEP的過程中，或會因為經濟以外原因受阻撓。
文章又引述中國全國港澳研究會顧問劉兆佳說，除非美國從中作梗，否則看不到日本有具體理由阻止香港加入。他認為，RCEP國家「無與中國為敵」，對香港最終加入感到樂觀。
他並說，美國近年加強打壓香港，鼓勵西方資金撤走，香港要拓展東協、中東等新市場。
RCEP由東協10國及中國、日本、韓國、澳洲、紐西蘭（即10+5）組成，目的是促進區內扣減關稅，以達到自由貿易。
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