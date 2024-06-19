港人遊歐 2025年需事先申請電子旅行許可

明年第2季起，港人及多國旅客到歐洲旅遊，必須預先申請電子旅行許可，以申報個人資料包括犯罪紀錄等。

綜合本地媒體的報導，歐盟及申根地區就旅客入境提出兩項新措施，其中一之是目前享有免簽證入境的旅客，包括香港特別行政區護照持有人，在入境前需要預先在網上申請電子旅行許可證，費用7歐元。

報導表示，明年第2季起，歐盟將會引入「EuropeanTravel Information and Authorisation System，ETIAS）」，即歐洲旅行訊息和授權系統，旅客入境前，需要預先提供資料作背景審查，這種安排是為了保護邊境安全。

申請時，申請人的護照有效期要超過3個月，並提供電郵地址，以及填妥網上表格。由於這不是簽證，過程毋須到使領館辦理。

此外，今年秋季起，港人入境上述歐洲國家時，要在邊境登記指紋及臉部影像，個人資料將被相關歐洲部門儲存3年。

本地媒體引述立法會議員、前入境事務處處長黎棟國說，提前申請電子旅行許可是全球大勢所趨，相信ETIAS不會影響港人歐遊意欲。