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放行胡歌看端倪 蔡詩萍：中央不希望雙城論壇斷流

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
蔡詩萍表示，兩岸關係越緊張，雙城論壇機制越重要，過程中彼此能試探性丟出橄欖枝，中國大陸也要從這個角度來看。圖／擷取自網路
蔡詩萍表示，兩岸關係越緊張，雙城論壇機制越重要，過程中彼此能試探性丟出橄欖枝，中國大陸也要從這個角度來看。圖／擷取自網路

中國大陸藝人胡歌日前來台北市出席活動，外界更關注到隨行的上海台辦主任鍾曉敏。台北市文化局長蔡詩萍今早上廣播節目受訪，談到兩岸間的文化交流，他說，從中央這次放准胡歌來台，可見不希望雙城論壇斷流，而地方政府也不會有超出或溢出的動作，都是按照規則來。

蔡詩萍說，兩岸文化交流業務很重要，上海的面積、人口數都比台北大，他的岳父是上海台商，離世後已有5、6年沒有再去，這次胡歌受民間團體來台舉辦座談的地點剛好是在北市府管轄的松菸文創園區，因此盡地主之誼送上禮物。

不過，主持人詢問，胡歌來訪之際，有民進黨民代認為是文化統戰，盛傳陸委會也祭出多項限令。蔡詩萍表示，其實從陸委會的聲明中可見，中央沒有給予限制，就連主辦單位、胡歌本人也都非常低調，就是聚焦和台灣年輕從業人員交流。

蔡詩萍說，兩岸關係越緊張，雙城論壇機制越重要，過程中彼此能試探性丟出橄欖枝，中國大陸也要從這個角度來看，既然這次中央都放准胡歌，可見民進黨雖然執政，但也可見到不希望雙城論壇斷流，也許不想擴大，但也要保持。

蔡詩萍說，中央核准之後，地方政府也不會有超出或溢出其他動作，都是按照規則來，「有藍營人士批評太過保守，但我說這樣是對的，要尊重中央。」

蔡詩萍說，這次雙城論壇在文化交流部分，會以歷史、古蹟為題，這次上海方踩線團人員也赴北門參觀，最特別是到台北流行音樂中心，尤其「繁花」效應，電視劇裡面出現很多台灣音樂，從1980到1990年代，剛好收藏於北流常設展，大家看了都很感動。

蔡詩萍也說，因此對於外界談到文化統戰，其實不需要擔心，台灣很自由，在同志題材文化、電影百無禁忌，都能成為題材，藍綠網友彼此嘲諷，這都是台灣資產和驕傲，既然內部都能這樣互相競爭，那為什麼要怕中國大陸。

此外，蔡詩萍談到「繁花」小說作者金宇澄，直誇是一位文學知識分子的良知，他說，這本小說體現出反省文革、上海小市民的流變，大環境之下形塑出「寶總」的性格，也喊話希望能邀請到金宇澄來台，一定雙手擁抱。

上海 蔡詩萍 雙城論壇

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