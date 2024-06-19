陸外交部駐港公署為香港新任中小學校長舉辦國安法講座

據中新社報導，中國外交部駐香港特別行政區特派員公署（外交部駐港公署）18日舉行「比較不同國家國安法」主題講座及有關宣介活動，90名香港新任中小學校長參與。大陸外交部駐港公署特派員崔建春接見由香港特區政府教育局局長蔡若蓮率領的這90位校長，並向他們講解國安法有關內容。

崔建春表示，有些國家可能戴著有色眼鏡來看香港，這不必大驚小怪，香港要有自信。他提到，為了香港的經濟發展，落實香港基本法第23條立法及香港國安法是必要的措施。日前他接見了多國駐港總領事，沒有一位說香港不適合居住或者說香港不安全，大家都覺得香港是一個非常安全的地方，營商環境好。

崔建春稱，部分西方國家對香港的批評言論，是因為他們未能理解當前的新形勢，香港要勇敢地面對這些挑戰。希望香港發揮好「一國兩制」、國際化等獨特優勢，大家一起說好香港故事。