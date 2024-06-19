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陸外交部駐港公署為香港新任中小學校長舉辦國安法講座

聯合報／ 大陸中心／即時報導
大陸外交部駐港公署18日為香港90位新任中小學校長舉行「比較不同國家國安法」主題講座。（中新社）
大陸外交部駐港公署18日為香港90位新任中小學校長舉行「比較不同國家國安法」主題講座。（中新社）

據中新社報導，中國外交部香港特別行政區特派員公署（外交部駐港公署）18日舉行「比較不同國家國安法」主題講座及有關宣介活動，90名香港新任中小學校長參與。大陸外交部駐港公署特派員崔建春接見由香港特區政府教育局局長蔡若蓮率領的這90位校長，並向他們講解國安法有關內容。 　　

崔建春表示，有些國家可能戴著有色眼鏡來看香港，這不必大驚小怪，香港要有自信。他提到，為了香港的經濟發展，落實香港基本法第23條立法及香港國安法是必要的措施。日前他接見了多國駐港總領事，沒有一位說香港不適合居住或者說香港不安全，大家都覺得香港是一個非常安全的地方，營商環境好。 　　

崔建春稱，部分西方國家對香港的批評言論，是因為他們未能理解當前的新形勢，香港要勇敢地面對這些挑戰。希望香港發揮好「一國兩制」、國際化等獨特優勢，大家一起說好香港故事。 　　

蔡若蓮指出，第一次組織這麼多香港中小學新任校長到外交部駐港公署聽專題講座，並參觀相關主題展覽，深入瞭解國家外交理念、實踐和成就，這是非常難得的體驗。相信這次的活動能夠幫助校長們更深入地瞭解國家的外交政策方針，掌握宏觀大局，建立文化自信以及對國家發展道路的自信，讓校長們在規劃學校下一步工作安排時，有更宏觀的視野。 　　

大陸外交部駐港公署特派員崔建春告訴香港新任中小學校長，為了香港的經濟發展，落實香港基本法第23條立法及香港國安法是必要的措施。（中新社）
大陸外交部駐港公署特派員崔建春告訴香港新任中小學校長，為了香港的經濟發展，落實香港基本法第23條立法及香港國安法是必要的措施。（中新社）

國安法 外交部 香港

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