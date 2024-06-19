持續釋善意 陸配合美國逮捕涉毒洗錢犯罪嫌疑人

美國籍的顧問公司執行長海伍德（Brian Heywood），在1980年代到日本傳教，當時他就對日本的寺廟、民宅和庭園一見鍾情，現在他事業有成，選在鎌倉市的山上建了超大的日式山宅。他將他在日本各地搜尋到的兩間有200年歷史的農舍、一間400年的民家和一座150年的佛寺拆除後移到山上重建，不但保存了那些古建築，還加入現代元素，例如適合美國屋主的挑高天花板和較大的門。海伍德為何要重建日本古宅？重建後的古宅展現什麼風貌？

2024-06-19 06:00