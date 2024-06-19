持續釋善意 陸配合美國逮捕涉毒洗錢犯罪嫌疑人
針對美國關切的毒品防治議題，北京持續展現善意積極配合。新華社19日報導，大陸公安部近日部署遼寧省公安機關，對美方通報的佟某某涉毒洗錢線索開展工作，依法以涉嫌非法經營（外匯）犯罪立案偵查。新華社強調，「此案是近期中美禁毒合作的成功案例」。
報導稱，經查，2017年以來，佟某某等人在美國開設車行銷售汽車並為購車客戶提供人民幣和美元兌換服務，後期轉變為專門從事非法買賣外匯等犯罪活動。該犯罪嫌疑人已被公安機關抓獲，案件正在進一步偵辦中。
大陸駐美國大使館17晚間也發布新聞稿表示，中國駐美國大使謝鋒本月14日會見美國白宮國家禁毒政策辦公室主任古普塔，雙方就在相互尊重、平等互利基礎上推進兩國禁毒合作進行了坦誠深入溝通。
謝鋒除歡迎古普塔即將率團訪問中國，並說明了中國禁毒部門近期開展工作情況，強調芬太尼問題不是中國的問題，也不是中國製造的問題。但基於人道主義考慮，中方一直在力所能及地協助美方應對芬太尼問題，付出了巨大努力，展現了合作誠意。
謝鋒並告訴古普塔，美方應該與中方相向而行，認真對待並切實解決中方有關關切，為下步合作營造良好氛圍。
大陸國務委員、公安部部長王小洪本月6日應約與美國國土安全部部長馬約卡斯視訊通話時也表示，雙方應落實好兩國元首重要共識，堅持相互尊重、管控分歧、互利合作，繼續在禁毒、非法移民遣返、打擊跨國犯罪等方面深化合作，推動執法合作取得更多務實成果。
王小洪稱，美方應高度重視中方關切，以實際行動體現應有誠意，為雙方合作注入正能量。據新華社報導，雙方同意就禁毒和執法合作問題繼續保持溝通。
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