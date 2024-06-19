海峽論壇 兩岸南島語族溯文源

南島語族從哪裡起源？海峽兩岸南島語族歷史有何淵源？兩岸專家學者16日齊聚福建平潭，在第十六屆海峽論壇．南島語族文化學術論壇上，圍繞「共溯文源 融合發展」主題，就南島語族相關議題展開深入交流。

新華社報導，國際學術界所說的「南島語族」，是指所有說南島語的民族，其分佈西起非洲馬達加斯加，東到智利的復活節島，北到中國東南沿海和美國夏威夷群島，南抵新西蘭（紐西蘭）群島。

「研究表明，中國大陸從福建到海南之間綿延的海岸地帶，是古南島語族的『老家』，為台灣和東南亞等海島地區南島語言和遺傳基因的來源。」台灣清華大學人類學研究所所長臧振華說。

平潭國際南島語族研究院院長範雪春認為，福建是早期南島語族的重要聚居地，距今7500至5500年前，以平潭西營、殼丘頭文化為代表的史前文化，極有可能是台灣早期南島語族的直接祖源文化。

今年3月，平潭殼丘頭遺址群獲評「2023年度全國十大考古新發現」，成為中國南島語族研究的前沿陣地和國際學術交流重要平台。

「2023年從殼丘頭遺址群中的西營遺址發掘出大量陶器、石器和動植物遺存，還有三座墓葬，人骨保存較為完整。經碳十四測年鑒定，遺址主體文化遺存年代為距今約7400年至6500年。」廈門大學歷史與文化遺產學院副院長張聞捷認為，西營遺址與台灣早期南島語族遺址大坌坑文化之間應該存在淵源關係。

中國社會科學院考古研究所人類起源與演化研究中心主任周振宇說，中國大陸東南沿海是探索南島語族起源與擴散問題的重點地區，目前已系統發掘了浙江井頭山遺址、福建平潭島殼丘頭遺址群、海南灣仔頭和內角遺址等，初步構建起距今約8300年至3000年的時空框架和社會結構。