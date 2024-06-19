李強：中澳是緊密利益共同體

大陸總理李強昨在訪問澳洲最後一天行程中，與澳洲總理艾班尼斯共同出席在西澳首府伯斯舉行的CEO圓桌會，李強指出，雙方合作前景廣闊，是穩定產業鏈供應鏈、促進經濟增長的重要力量，並形容雙方是緊密利益共同體，頗有拉攏坎培拉的意味。

據新華社消息，李強昨與艾班尼斯出席約有卅位商會與企業家的CEO圓桌會，李強表示，目前中澳關係呈現穩步向好的積極態勢，要將中澳經貿合作置於兩國全面戰略夥伴關係中，以全面視角和戰略眼光加以審視。他強調中澳雙方是緊密的利益共同體，是穩定產業鏈供應鏈、促進經濟增長的重要力量。李強還稱，中方正在謀畫進一步全面深化改革的重大舉措，將穩步擴大制度型開放，營商環境會愈來愈好。

澳洲政府指出，澳洲四分之三對陸出口來自於西澳，與大陸穩定接觸消除了澳洲對陸出口的幾乎所有貿易障礙，艾班尼斯並利用李強的這次訪問，倡議（中方）消除剩餘的障礙。

李強昨還參觀陸資企業「天齊鋰業」和礦業巨頭FMG的研發設施。之後他轉往本次出訪最後一站馬來西亞，將與馬來西亞總理安華會談，預計會簽署雙方經貿合作五年規畫，李強亦將出席東海岸銜接鐵道的奠基儀式。

然而，李強到訪之際，澳洲智庫澳中關係研究院發布民調顯示，七成一的（澳洲）受訪者不信任中國大陸政府，且有同比例的民眾認為大陸是澳洲的安全威脅。五成的受訪者認為三年內與大陸發生軍事衝突的可能性很大。不過，問到若解放軍攻台，認為澳洲應出兵保台的受訪者從前年的三成九逐年降到今年的三成五。